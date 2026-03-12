Она успешно завершила вывод на орбиту и доставила демонстрационную полезную нагрузку

Компания Firefly Aerospace в среду провела успешные испытания ракеты-носителя Alpha (Firefly α), предназначенной для запуска малых спутников. Это произошло примерно через шесть месяцев после того, как ракета в сентябре 2025 года взорвалась во время огневых испытаний. Тогда компания заявила, что причиной взрыва стало загрязнение жидкости, вызванное эксплуатационной ошибкой. Источник изображения: Firefly AerospaceВ ходе седьмого пуска Alpha успешно вышла на орбиту и доставила демонстрационную полезную нагрузку для компании Lockheed Martin. Генеральный директор компании Джейсон Ким подчеркнул, что в течение последних нескольких месяцев они проанализировали свои процессы в области проектирования, производства, испытаний, интеграции и эксплуатации, потратив дополнительное время для обеспечения более высокого уровня качества и надёжности.

Firefly Aerospace параллельно разрабатывает многоразовую ракету-носитель Eclipse, а также лунный посадочный модуль Blue Ghost. При этом дела у компании идут неважно из-за неудачных испытаний в сентябре 2025 года, которым предшествовало первичное публичное размещение акций (IPO). С момента IPO стоимость акций компании упала более чем на 50% – с 45,37 до 20,60 долларов США.