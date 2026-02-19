Произойдёт это к концу текущего десятилетия

Компания Microsoft (США) в рамках саммита по развитию искусственного интеллекта (ИИ) AI Impact Summit 2026 в Индии объявила о своих планах инвестировать 50 миллиардов долларов в расширение ИИ-возможностей в странах «Глобального Юга». Отмечается, что произойдёт это к концу текущего десятилетия. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Под Глобальным Югом подразумеваются развивающиеся страны с низким или средним уровнем дохода у населения, преимущественно расположенные в Азии, Африке и Латинской Америке. Помимо бедных африканских и латиноамериканских стран, лидерами этого неформального объединения считаются Китай и Индия. В прошлом году Microsoft уже объявляла об инвестициях в размере 17,5 миллиарда долларов в развитие ИИ на территории Индии.

Microsoft является одной из самых дорогих компаний в мире, чья капитализация составляет около 3 триллионов долларов. Компания активно инвестирует в развитие ИИ, строя собственные дата-центры, в том числе за пределами США. Основатель компании Билл Гейтс (William Henry Gates) был одним из приглашённых руководителей на ИИ-саммит в Индии.