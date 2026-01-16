Страны, участвующие в учениях Steadfast Dart 26, перебрасывают на немецкие территории тысячи солдат и военную технику

Страны НАТО начинают подготовку к проведению военных манёвров в рамках крупномасштабных учений Steadfast Dart 26, в которых будут задействованы около 10 тысяч военнослужащих. Североатлантический альянс уже перебрасывает на немецкие территории тысячи солдат и военную технику. Примечательным является то, что США не принимают участие в этих манёврах, хотя обычно Вашингтон занимал ключевую роль в крупных учениях.

В настоящее время на территорию Германии морским путём перебросили около 2,2 тысячи единиц техники и снаряжения. Помимо морских перевозок, в страну также прибудут подразделения сил быстрого реагирования НАТО с помощью наземного и воздушного транспорта.

Суммарно военные учения охватывают вооружённые силы 11 стран НАТО, объединяя сухопутные, военно-воздушные, военно-морские и космические силы. Основная цель военных учений Steadfast Dart 26 является демонстрация оборонительных возможностей НАТО по быстрому развёртыванию войск для отражения потенциального нападения. Ещё в 2022 году страны североатлантического альянса столкнулись с проблемой, что быстрое развёртывание сил в одном месте из всех частей Европы затруднено.