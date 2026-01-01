Новые ракеты расширят возможности имеющихся у литовской армии ПЗРК

На сайте Министерства обороны Литвы сообщается о подписании контракта, направленного на усиление противовоздушной обороны страны. В рамках данного контракта литовская армия получит зенитные ракеты малой дальности Bolide для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) RBS 70 общей стоимостью 320 миллионов евро.

Отмечается, что заключённый контракт обеспечит бесперебойные поставки данных ракет литовским вооружённым силам в период с 2026 по 2032 годы. При этом литовские военные уже имеют ПЗРК RBS 70, что упрощает усовершенствования противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Ракеты Bolide для ПЗРК RBS 70 позволяют эффективно поражать низколетящие воздушные цели (крылатые ракеты, самолёты, вертолёты и беспилотники) на расстоянии до 9 километров, пробивая броню толщиной до 200 мм. Наведение осуществляется с помощью лазерного наведения, устойчивого к средствам радиоэлектронной борьбы. Данная модификация ракет оснащена адаптивным радиовзрывателем с неконтактным датчиком цели и тремя режимами установки (ударное действие, срабатывание при приближении и нейтрализация малоразмерной цели). Как итог, возможности ПЗРК расширяются до поражения беспилотников и крылатых ракет.