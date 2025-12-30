Nacvark
Трамп заявил о первом ударе США по Венесуэле
Точно непонятно, по какому конкретно объекту нанесли удар, но, судя по всему, речь идёт о причале

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump), чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что его страна нанесла удар по району Венесуэлы, где происходит загрузка запрещённых веществ на суда. Это первая официальная информация о том, что США нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы, а не лодкам в международных водах Карибского моря.

Трамп утверждает, что взрыв произошёл возле портовой инфраструктуры, в «зона реализации», где картели якобы реализуют свои планы по переправке запрещённых веществ в США и другие страны через акваторию Карибского моря. Пока неясно, какой именно объект поразили США, но, судя по всему, речь идёт о причале, где происходит загрузка грузов.

Американский президент отказался уточнять, причастно ли Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США к нанесению удара. По его словам, он знает, какая именно служба ответственна за произошедший взрыв, но не хочет раскрывать подробности. Как известно, некоторое время назад Дональд Трамп разрешил ЦРУ США проводить тайные операции на территории Венесуэлы. При этом маловероятно, что удар был осуществлён армией, поскольку ни в Пентагоне, ни в Венесуэле не говорили о нанесении американскими военными ударов.

#сша #трамп #венесуэла
Источник: reuters.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

