Nacvark
В Китае продемонстрировали огромный БПЛА, способный нести более 100 малых дронов
Так называемый «дрононосец» является потенциально самым большим носителем БПЛА в мире

В провинции Шэньси (Китай) прошли первые лётные испытания огромного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Jiutian («Девятое небо»), который эксперты называют самым большим в мире авианосцем для малых дронов.

Беспилотник длиной 16,3 метра с размахом крыльев 25 метров может нести до 6 тонн полезной нагрузки на расстояние до 7 тысяч километров. В течение 12 часов «дрононосец» может выступать в качестве платформы для запуска более сотни небольших дронов. Такие возможности позволяют Jiutian запускать целые рои дронов, объединяющие разведывательные и ударные беспилотники, которые могут преодолевать противовоздушную оборону противника. Помимо этого, огромный БПЛА имеет восемь креплений под авиационные бомбы или ракеты класса «воздух – воздух».

При этом в официальных китайских СМИ настаивают на том, что Jiutian является БПЛА двойного назначения. Его можно также использовать в гражданских целях, например, как платформу для грузоперевозки, картографирования, связи и помощи при чрезвычайных ситуациях. Следует отметить, что большая часть разрабатываемых в Китае дронов позиционируются как беспилотники двойного назначения, а не исключительно для военных целей. Подобный подход затрагивают не только китайское дроностроение, но и китайское судостроение, где торговые суда могут трансформироваться в десантные корабли.

#китай #бпла
Источник: bloomberg.com
