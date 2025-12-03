Ракеты пока находятся на этапе разработки

Министерство обороны Великобритании планирует оснастить новейшие фрегаты Type 26 Королевских Военно-морских сил перспективными ракетами STRATUS, которые находятся на этапе разработки и могут поступить на вооружение с начала 2030-х годов. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на заявления британских официальных лиц.

Пока мало информации об этих ракетах, но в планах Лондона оснастить флота именно малозаметной модификацией дозвуковой ракеты STRATUS LO. На опубликованных в сентябре кадра можно заметить, что данная ракета имеет схожесть с Storm Shadow, которая как раз таки и будет заменена. При этом дальность STRATUS LO составит около 1 тысячи километров, то есть значительно больше, чем у Storm Shadow.

Стоит также упомянуть, что STRATUS также разрабатывается в конфигурации RS, в которой акцент смещается в пользу более высокой скорости и точности. Данная ракета будет иметь скорость полёта около 3,5 Маха (сверхзвуковая скорость), но дальность полёта снизится до 500 километров. Тем не менее, британский флот будет оснащён именно дозвуковой SRATUS LO. По задумке, малозаметность ракеты обеспечит ей больший уровень выживаемости при запуске с борта корабля.