Nacvark
ВМС Великобритании оснастят фрегаты Type 26 дальнобойными ракетами STRATUS
Ракеты пока находятся на этапе разработки

Министерство обороны Великобритании планирует оснастить новейшие фрегаты Type 26 Королевских Военно-морских сил перспективными ракетами STRATUS, которые находятся на этапе разработки и могут поступить на вооружение с начала 2030-х годов. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на заявления британских официальных лиц.

Пока мало информации об этих ракетах, но в планах Лондона оснастить флота именно малозаметной модификацией дозвуковой ракеты STRATUS LO. На опубликованных в сентябре кадра можно заметить, что данная ракета имеет схожесть с Storm Shadow, которая как раз таки и будет заменена. При этом дальность STRATUS LO составит около 1 тысячи километров, то есть значительно больше, чем у Storm Shadow.

Стоит также упомянуть, что STRATUS также разрабатывается в конфигурации RS, в которой акцент смещается в пользу более высокой скорости и точности. Данная ракета будет иметь скорость полёта около 3,5 Маха (сверхзвуковая скорость), но дальность полёта снизится до 500 километров. Тем не менее, британский флот будет оснащён именно дозвуковой SRATUS LO. По задумке, малозаметность ракеты обеспечит ей больший уровень выживаемости при запуске с борта корабля.

#великобритания #вмс великобритании #stratus #type 26
Источник: twz.com
Теперь в новом формате

Сейчас обсуждают

Rever Rever
06:47
Отличная статья. Накидал себе фильмов на пересмотр.
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
Александр Мухин
06:43
Только реальный расклад совсем другой. Согласно Jon Peddie Research, доля AMD в 3-м квартале равна 7% (против 10% годом ранее).
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
rackshazz
06:30
Судя по статье, речь про шалаш, не не блиндаж.
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
ark-bak
06:21
Тут по рептилоидам целая ветка есть.
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
Кот Шрёдингера
06:05
Зачем давать кредит неплатежной стране да к тому же будущее существование которой расплывчато. Украина хоть один кредит выплатила? А если дать, то нынешняя власть всё по карманам растащит, находясь на...
FT: Европейский центральный банк отказался поддержать выделение Украине кредита на сумму €140 млрд
Remarc
05:52
щас не начало 200х какой в этом смысл?
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
ark-bak
05:33
В домике
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Михаил Авраменко
05:07
Бесплатное пополнение и так огромной библиотеки порнхаба 🙂
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Кот Шрёдингера
05:05
А если нет блиндажа где прятаться?
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Garthar
03:41
Голуби жрут все, но основная проблема голубей как ни странно не голуби, а бабульки которые их подкармливают. Вот кого кого, а голубей дополнительно кормить не нужно ибо это всеядные утилизаторы говна....
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
