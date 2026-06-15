В iOS 27 и macOS 27 нашли признаки подготовки Apple к складному iPhone и MacBook с сенсорным экраном: код шарнира, гибкие окна и touch-сценарии.

Apple не показала складной iPhone на WWDC 2026, но первые бета-версии iOS 27 и macOS 27 уже начали рассказывать за компанию больше, чем сама презентация. В коде и новых системных функциях нашли признаки того, что Apple готовит устройства с непривычными экранами: складной iPhone и MacBook, которым можно будет управлять касанием.

Главные подсказки связаны с iOS 27. В системе обнаружили упоминания foldState и angleDegrees — параметры, которые выглядят как описание состояния складного устройства и угла раскрытия шарнира. Ещё одна находка касается подсчёта встроенных дисплеев. Для обычного iPhone такие элементы почти не нужны, зато они хорошо ложатся на устройство с внешним и внутренним экраном.

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macOS 27 тоже добавила поводов для разговоров. В iPhone Mirroring теперь можно менять пропорции окна и растягивать его до более широкого формата, где приложения могут выглядеть ближе к iPad-версии. Это похоже не просто на удобство для Mac, а на тренировку разработчиков перед устройством, которое будет жить между iPhone и iPad.

С MacBook история другая, но направление похожее. В macOS 27 усилили сенсорные сценарии через Sidecar: iPad теперь может давать полный touch-доступ к macOS. Параллельно в интерфейсе появляются жесты и элементы вроде pull-to-refresh, более привычные для смартфонов и планшетов. По отдельности это можно объяснить улучшением Sidecar, но вместе такие изменения выглядят как подготовка macOS к экрану, на который будут нажимать пальцем.

Официально Apple пока не подтверждала ни складной iPhone, ни MacBook с сенсорным экраном. Но такие следы обычно появляются не просто так: перед новым железом компании нужно заранее подготовить систему, инструменты для разработчиков и интерфейсы приложений. Поэтому iOS 27 и macOS 27 сейчас выглядят не только как обновления для нынешних устройств, но и как задел под следующую волну продуктов Apple.