Несколько проблем новой части Call of Duty: Black Ops замечены игроками
Неделю назад стартовали продажи «Call of Duty: Black Ops Cold War». Издательство «Activision» любит разрекламировать каждую последующую часть игры, но не всегда новая часть оказывается настолько хороша, как ее описывают. Некоторые проблемы предыдущих частей игры перекочевали и в Black Ops Cold War.
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Замечено, что сетевой код в данной части не такой уж совершенный. Есть такие недочеты как, например, пули, преследующие пользователя, который забегает за угол, или противник, появляющийся из неоткуда. Все это довольно часто наблюдается в данной части игры. Часто такие неприятности можно и вовсе не заметить, из-за того что игра довольно динамичная и сражения хаотичны. Помимо проблем с сетевым кодом, в новой Call of Duty присутствует еще одна техническая проблема. По неизвестной причине, игроков первых уровней могут отправить сражаться против тех, кто занимает двадцатое, а то и тридцатое место. В результате, пользователи будут отставать по опыту и возможностям. Одновременно с этим, те, кто уже открыл более лучшее оружие и хорошо прокачался, будут намного сильнее, поэтому подбирать игроков уровней с большой разницей совсем неуместно. Тем не менее, система подбора игроков продолжает сводить игроков, например, шестого и двадцать восьмого уровней, что становится проблемой для новичков.
Еще есть проблема с искусственным интеллектом. В какой-либо момент игры ваш противник может легко стать мишенью – повернутся спиной, или занять позицию без укрытия. Проблема, конечно, не встречается очень часто, но впечатления все-таки портит.
Более внимательные пользователи могут заметить еще некоторые недочеты в новой части игры, например: отсутствие новшеств зомби-режиме, или долгий гринд.
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