Inthenews
Netflix анонсировал премьеру криминальной драмы «Злой адвокат» с Ратхой Пхонгам
Показ судебной драмы запланирован на 11 июня 2026 года

В июне 2026 года на Netflix состоится премьера оригинального тайского сериала «Злой адвокат» (The Evil Lawyer) с Ратхой Пхонгам в главной роли. Сценарий написал и поставил Кай Ноттапон Бунпракоб, соавторами выступили Нулек Суричай Каевсес, Сопана Чаовиваткул и Усича Удомсак.

                                                                         Изображение: Netflix

По сюжету, принципиальный молодой юрист становится главным обвиняемым в убийстве сына высокопоставленного полицейского. Чтобы доказать свою невиновность, он вынужден объединиться со «Злым адвокатом», используя все возможные лазейки в законе.

                                                                             Изображение: Netflix

                                                                          Изображение: Netflix

Главные роли исполнили Ратха Пхонгам, Нат Китчарит и Прим Атчария Потипипиттанакорн. Пхонгам – одна из самых популярных актрис Таиланда, она снималась в тайских фильмах «Джан Дара», «Сестры» и «В дороге», а также в голливудских картинах «Только Бог прощается», «Механик: Воскрешение» и «За пригоршню мести».

#netflix #злой адвокат #ратхой пхонгам
Источник: whats-on-netflix.com
