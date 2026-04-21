Тим Кук (Tim Cook) покинет должность генерального директора Apple 1 сентября 2026 года. Совет директоров единогласно утвердил главу направления аппаратного ПО Джона Тернуса (John Ternus) новым руководителем корпорации

Руководство технологического гиганта подтвердило информацию о смене руководителя, который перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. Заявление опубликовано 20 апреля.

Кук начал карьеру в Apple в 1998 году и работал вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs). Обращаясь к сотрудникам и инвесторам, он назвал работу в компании величайшей привилегией в жизни и отметил выдающийся талант команды разработчиков.

Источник - Apple

После ухода с должности гендиректора он останется в Apple исполнительным председателем совета директоров, что позволит обеспечить плавный переход власти и сохранить преемственность корпоративной стратегии.

Тернус присоединился к команде Apple в 2001 году и прошел путь от инженера до старшего вице-президента по аппаратной инженерии. В новой роли он сосредоточится на оперативном управлении и развитии продуктовой линейки. В заявлении для персонала Тернус выразил глубокую благодарность Куку за многолетнее наставничество и подчеркнул важность сохранения корпоративных ценностей.