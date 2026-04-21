Руководство технологического гиганта подтвердило информацию о смене руководителя, который перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. Заявление опубликовано 20 апреля.
Кук начал карьеру в Apple в 1998 году и работал вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs). Обращаясь к сотрудникам и инвесторам, он назвал работу в компании величайшей привилегией в жизни и отметил выдающийся талант команды разработчиков.
После ухода с должности гендиректора он останется в Apple исполнительным председателем совета директоров, что позволит обеспечить плавный переход власти и сохранить преемственность корпоративной стратегии.
Тернус присоединился к команде Apple в 2001 году и прошел путь от инженера до старшего вице-президента по аппаратной инженерии. В новой роли он сосредоточится на оперативном управлении и развитии продуктовой линейки. В заявлении для персонала Тернус выразил глубокую благодарность Куку за многолетнее наставничество и подчеркнул важность сохранения корпоративных ценностей.