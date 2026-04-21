Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Совет директоров Apple объявил об уходе Тима Кука с поста генерального директора
Тим Кук (Tim Cook) покинет должность генерального директора Apple 1 сентября 2026 года. Совет директоров единогласно утвердил главу направления аппаратного ПО Джона Тернуса (John Ternus) новым руководителем корпорации

Руководство технологического гиганта подтвердило информацию о смене руководителя, который перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. Заявление опубликовано 20 апреля.

Кук начал карьеру в Apple в 1998 году и работал вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs). Обращаясь к сотрудникам и инвесторам, он назвал работу в компании величайшей привилегией в жизни и отметил выдающийся талант команды разработчиков.

                                                                        Источник - Apple

После ухода с должности гендиректора он останется в Apple исполнительным председателем совета директоров, что позволит обеспечить плавный переход власти и сохранить преемственность корпоративной стратегии.

Тернус присоединился к команде Apple в 2001 году и прошел путь от инженера до старшего вице-президента по аппаратной инженерии. В новой роли он сосредоточится на оперативном управлении и развитии продуктовой линейки. В заявлении для персонала Тернус выразил глубокую благодарность Куку за многолетнее наставничество и подчеркнул важность сохранения корпоративных ценностей.

#apple #тим кук (tim cook)
Источник: petapixel.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

TM1
07:48
Эге А самса в суд на своих сотрудников подает, чтобы запретить им бастовать и требовать прибавки. Угадайте чье качество будет лучше.
Сотрудники SK hynix могут получить бонусы в размере до $477 тысяч в 2026 году
moriqgspd
07:36
-116 рейтинг, друг.... просто ужас, что в стране творится:)
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
moriqgspd
07:33
так может потому что в китае *народ* выбрал этот мессенджер как своё основное приложение, и конкурентов изначально не было?:)) в россии же, появилось какое-то приложение, которое почти все айтишники п...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
moriqgspd
07:26
молодцы! вышли победителем в конкурсе где были единственным кандидатом..................... только вот, глядя на реальные людей, а не на роботизированное стадо ясно, что они всеми силами стараются ост...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Windmark_
07:12
Вообще пох было . Я не думаю что в нашем богом забытом городе вообще такая организация есть . .Оборудование лицензированное же , можно было тр линк этот прошить в профессиональный ubiquiti. Я точку до...
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
ark-bak
07:11
А отдельные сотрудники и знать не знают, что им что-то там положено.
Сотрудники SK hynix могут получить бонусы в размере до $477 тысяч в 2026 году
Dupych
07:11
Ставлю сайт в блок. 1. Всратые статьи с всратыми картинками ИИ. 2. О политике, еще куча бредовых статей сгенерированных Ии. А где разгон пк и железа? 3. Рекламный баннер на полэкрвна телефона нормаль...
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
ark-bak
07:09
Возле золота лежало
В колонке Huawei Sound X5 применили 18-каратное золото и крупный сабвуфер с акцентом на мощный бас
Dupych
07:06
Поддерживаю коммент ниже. Задрали всратые картинки ИИ. Что мало фоток из интернета? Совсем облегились.
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
Данил Тамонин
06:30
Если бы не угрожали оружием, не шантажировали, и не заставляли принудительно пользоваться этим мессенджер скаМ, его бы почти никто не устанавливал.
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter