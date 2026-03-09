Платежная платформа Strike получила лицензию в Нью-Йорке, позволяющую пользователям использовать криптовалюту для оплаты счетов, включая ипотечные кредиты

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк выдал платежному сервису Strike лицензию BitLicense и разрешение на осуществление платежных операций. Полученные лицензии открывают для компании возможность обмена, хранения и перевода цифровых активов для частных лиц и бизнеса, а также обеспечивают доступ к одному из самых строго регулируемых крипторынков США.

Платформа функционирует на базе сети Bitcoin Lightning Network, которая обеспечивает высокую скорость и низкую стоимость транзакций.

Долгое время биткоин использовался для небольших покупок, но сейчас его возможности значительно расширились. Благодаря новому разрешению жители Нью-Йорка получат возможность покупать и продавать биткоины, конвертировать доллары в крипту, оплачивать покупки прямо с криптовалютного баланса, а также получать зарплату в BTC без комиссии (до $20 000 в месяц).

Важным нововведением станет опция оплаты регулярных счетов с биткоин-кошельков: коммунальные услуги, платежи по кредитным картам, ипотечные платежи, страховые взносы и другие регулярные счета. Все это возможно напрямую с баланса биткоина без обязательной конвертации в фиат.

Получение лицензии стало логичным продолжением стратегии развития Strike. В ноябре 2025 года компания объявила о своих планах ввести кредитование под залог биткоинов. Эта услуга предоставит пользователям возможность получать займы в фиатных деньгах, не продавая свои цифровые активы.