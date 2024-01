Спустя 10 лет после выхода анимационного фильма «Холодное сердце» эксперты объяснили, почему песня главной героини «Let It Go» (или «Отпусти и забудь» в дубляже) стала настолько популярной, что смогла собрать более 3 миллиардов просмотров на YouTube, а также получить премию «Оскар» и «Грэмми»

В свежем анализе, проведенном композитором Джозефом Черчем и профессором музыки Джо Беннеттом, рассказывается о том, почему песня "Let It Go" из мультфильма "Холодное сердце" стала феноменом. Эксперты выявили ключевые элементы, объясняющие её мировой успех.

Джозеф Черч отмечает умелое использование схожести с хитами прошлого, сравнивая первый куплет с известными композициями, такими как "I Wanna Dance with Somebody" Уитни Хьюстон и "Material Girl" Мадонны. Это создаёт ностальгическую связь с предыдущими музыкальными вкусами слушателей.

Джо Беннетт также раскрывает секрет популярности, выделяя использование популярной последовательности аккордов "1-5-6-4". Это музыкальное "зелье" использовалось в многих хитах, создавая приятное чувство знакомства. По словам профессора, саундтрек к мультфильму был создан с полным пониманием современных тенденций поп-музыки.

Беннетт выделяет эффективное использование повторяющегося припева в "Let It Go", который "закрепляется в голове слушателя". Он также интерпретирует композицию как историю самоутверждения, что делает её особенно релевантной для подростков, являющимися ключевой целевой аудиторией мультфильма.

Этот анализ подчеркивает, что успех "Let It Go" – это не случайность, а результат грамотного использования музыкальных техник и понимания психологии аудитории. Песня стала не просто музыкальным сопровождением фильма, а феноменом, который заслуживает внимания исследования.