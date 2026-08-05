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Во время тестов в австрийских Альпах прототип Hyundai Tucson 2027 загорелся из-за перегрева передних тормозов, в результате чего лопнули обе передние шины.

В австрийских Альпах произошел необычный инцидент во время дорожных испытаний нового поколения Hyundai Tucson. Инженеры проверяли тормозную систему с прицепом на горных дорогах, когда перегрев передних тормозов привел к возгоранию и разрушению шин.

Изображение: Сarscoops

Испытания проходили в жестких условиях: спуски с прицепом создавали высокую нагрузку на переднюю ось. В какой-то момент из-под переднего колеса пошел густой дым, после чего тормозной суппорт и диск воспламенились. Машины сопровождения потушили огонь, но температура успела передаться на колеса, из-за чего резина лопнула.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

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Судя по опубликованным шпионским фотографиям, Tucson 2027 заметно изменит стилистику: вместо текущих агрессивных линий он получит более квадратный и внедорожный облик, как у старшего Santa Fe. В салоне установят большой 17-дюймовый экран мультимедийной системы, но физические кнопки под ним сохранят. Ожидается, что модель получит бензиновые, гибридные и подзаряжаемые гибридные силовые установки.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops