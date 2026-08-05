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Casio представила две новые модели Baby-G BG-169GD в черном и бежевом цветах с матовым покрытием и потертым эффектом.

Casio анонсировала две модели из линейки Baby-G — BG-169GD-1JF и BG-169GD-7JF. Их дизайн отсылает к рок-культуре 1990-х и 2000-х: матовый корпус и ремешок, сероватые градиенты и нарочито потертый вид вместо глянца и ярких цветов. Форма корпуса с защитой кнопок у циферблата остается неизменной с первых лет существования линейки.

©Casio

Модель BG-169GD-1JF выполнена полностью в черном цвете, а BG-169GD-7JF — в бежевом с легким розоватым оттенком дисплея. Цена каждой — ¥12 650 (~6500 руб. по текущему курсу). Технические характеристики одинаковы: корпус из смолы размером 45,9×42,6×16,4 мм, вес 43 г, водозащита до 200 метров и срок службы батареи около трех лет.

©Casio

©Casio

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