Oracle и CoreWeave получили первые системы NVIDIA Vera Rubin NVL72 для тестирования. Платформа уже вышла в серийное производство и готовится к началу практической эксплуатации.

После запуска серийного производства NVIDIA начала поставки своей новейшей ИИ-платформы первым партнерам. Речь идет о системе, которую компания называет самой быстрой платформой искусственного интеллекта в мире.

Изображение: WCCF Tech

Oracle и CoreWeave вошли в число первых облачных провайдеров, получивших NVIDIA Vera Rubin NVL72. Компании используют новые системы для проверки характеристик платформы и совместных испытаний с NVIDIA.

реклама

Исполнительный вице-президент Oracle Cloud Infrastructure Махеш Тиагараджан (Mahesh Thiagarajan) показал стойку NVL72, которая объединяет 72 графических процессора Rubin и 36 центральных процессоров Vera. Платформа приходит на смену решениям поколения Grace Blackwell, которые продолжают занимать лидирующие позиции в тестах производительности ИИ.

NVIDIA рассматривает оборудование лишь как часть общей экосистемы. Систему дополняют инфраструктура питания, охлаждения, сетевые соединения и программный стек CUDA и CUDA-X, который компания развивает несколько лет.

Вторую платформу установили в CoreWeave. Старший директор по вычислительной архитектуре Якоб Юндт (Jakob Jundt) продемонстрировал процесс доставки системы и сообщил, что компания первой выполнила запуск и тестирование NVL72.

По данным NVIDIA, Vera Rubin обеспечивает обучение моделей MoE с использованием четверти числа графических процессоров по сравнению с Blackwell, а стоимость вывода снижается до одной десятой на токен. Первые рабочие внедрения платформы ожидаются в третьем квартале.