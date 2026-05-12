Астрономы сообщили об обнаружении 27 кандидатов в планеты, вращающиеся вокруг двух звезд. Такие системы напоминают Татуин из франшизы Star Wars, где в небе одновременно видны два солнца.

Планеты в системах с двумя звездами остаются одной из самых редких категорий экзопланет. До сих пор ученые подтвердили существование только 18 таких объектов, хотя двойные звездные системы встречаются во Вселенной очень часто.

Группа астрономов из Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) обнаружила сразу 27 кандидатов в подобные миры. Для работы команда использовала данные космического телескопа NASA TESS, который ведет поиск экзопланет с 2018 года.

В отличие от стандартного транзитного метода, при котором телескоп фиксирует падение яркости звезды во время прохождения планеты, новая работа опиралась на анализ изменений орбит двойных звезд. Астрономы наблюдали за моментами звездных затмений и отслеживали отклонения в движении систем.

Если расчеты не совпадали с ожидаемыми параметрами и это нельзя было объяснить теорией относительности или взаимодействием самих звезд, ученые предполагали влияние третьего объекта. Им могла оказаться планета. По словам авторов работы, такой подход помогает находить объекты, которые обычно остаются незаметными из-за положения орбиты относительно Земли. Иначе говоря, часть планет просто не попадает в поле зрения традиционных методов поиска.





Пока все найденные объекты сохраняют статус кандидатов. Команда собирается проверить их с помощью дополнительных наблюдений и анализа спектров звезд. Астрономы также должны исключить вероятность того, что найденные тела относятся к коричневым карликам, белым карликам или другим массивным объектам.

Среди кандидатов встречаются тела размером Нептуна до объектов, которые почти в десять раз массивнее Юпитера. Ближайшая система находится примерно в 650 световых годах от Земли, самая удаленная — примерно в 18 тысячах световых лет.