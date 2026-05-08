Французский стартап Genesis AI опубликовал серию видеороликов с системой роботизированных рук, демонстрирующей уровень точности, близкий к человеческой. На видео механические кисти аккуратно разбивают куриное яйцо одной рукой, режут помидоры, вставляют разъемы в порты и играет на пианино.

Компания утверждает, что движения выполняются автономно и в реальном времени, без ручного управления оператором. Genesis AI разрабатывает собственные роботизированные кисти с 20 степенями свободы и отдельными приводами для каждого сустава, а также перчатки и симуляторы для записи человеческих движений, которые затем переносятся на машину. При этом система пока работает медленнее человека, а самые сложные действия удаются не всегда.

Реакция на Reddit неоднозначна: часть пользователей восхищается точностью и плавностью работы рук, другие сомневаются в подлинности отдельных сцен или видят в таких демонстрациях предвестник глубокой автоматизации и возможной конкуренции с профессиями, включая поваров. Авторы материала напоминают, что это далеко не первый пример роботов, которые потенциально могут отбирать у людей работу на кухне и не только.



