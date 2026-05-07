Ученые предупреждают о растущем экологическом риске из-за расширения добычи никеля для аккумуляторов и чистой энергетики. К 2050 году значительная часть мирового производства может переместиться в наиболее чувствительные природные регионы.

Международная команда специалистов проанализировала действующие месторождения никеля, прогнозы потребления и сценарии развития отрасли до 2050 года. Работа показала, что около половины мирового производства никеля может сместиться в регионы с большим количеством редких животных и растений. По расчетам авторов, до 83% поставок обеспечат латеритные месторождения. Чаще всего они находятся под тропическими лесами, поэтому разработка таких участков сопровождается масштабной вырубкой.



Изображение - ChatGPT

Отдельно специалисты указали на Индонезию, где добыча никеля уже ускоряет сокращение лесных территорий. Часть месторождений располагается рядом с побережьем, из-за чего возрастает риск загрязнения морских экосистем, включая районы Кораллового треугольника.

Для анализа команда ученых использовала модель Технологического университета Сиднея, которая позволяет оценивать разные сценарии развития добычи. Расчеты показали, что отказ от работ в 10% наиболее уязвимых природных зон снизит экологические риски, но может привести к дефициту никеля до 18% мирового спроса к 2050 году.

Авторы работы считают, что переработка аккумуляторов и снижение доли никеля в батареях помогут уменьшить зависимость от новых месторождений, хотя в ближайшие годы отрасли все равно потребуются дополнительные рудники.