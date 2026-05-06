Global_Chronicles
Casio выпустила в США пять моделей часов G-Shock в цвете Electro Green с разными функциями
Casio начала продажи в США серии G-Shock Electro Green. В нее вошли пять моделей с обновленным цветом и разным набором возможностей.

Casio расширила географию продаж серии G-Shock Electro Green и вывела ее на рынок США. Речь идет о пяти уже существующих моделях, которым изменили оформление.

 

Изображение: Casio

Внешний вид у всей линейки выдержан в одном стиле. Используется черный матовый корпус и ремешок, а надписи и экран выделены неоново-зеленым цветом.

Стоимость варьируется от 110 до 180 долларов США. Более доступные версии работают от обычных батареек, тогда как старшие модели поддерживают Bluetooth и получают питание от солнечной панели.

Читайте: Casio выпустила часы Mudmaster с дизайном под магму



GAB010BEG-1A, Изображение: Casio

Модель GA-B010BEG-1A стоит $180 (эквивалентно ≈₽ 13560 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). Она синхронизирует время через приложение, передает сигнал при потере и считает шаги. Для питания применяется система Tough Solar. Версия GA-B2100BEG-1A оценивается в $165 (эквивалентно ≈₽ 12430 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026), также поддерживает подключение и зарядку от света, но обходится без шагомера и сохраняет восьмиугольный корпус.

GD-010BEG-1, Изображение: Casio

GD-010BEG-1 за $110 (эквивалентно ≈₽ 8290 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026) предлагает полностью цифровой формат и работает от батареи около десяти лет. Модели GA-100BEG-1A и GA-700BEG-1A используют комбинированный дисплей. Первая имеет магнитостойкий корпус и индикатор скорости и рассчитана на два года работы, вторая — на пять лет и получила большую кнопку для включения светодиодной подсветки.

GA-100BEG-1A, Изображение: Casio

GA-700BEG-1A, Изображение: Casio

Читайте: Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»



Все версии сохраняют базовые характеристики серии: защиту от ударов, водонепроницаемость до 200 метров, секундомер, таймер и мировое время.

#часы #casio #bluetooth #носимая электроника #g-shock #tough solar #electro green
Источник: gizmochina.com
