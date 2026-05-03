Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Honor раскрыла детали переговоров с ARRI по созданию первого в мире «телефона-робота» Robot Phone
Компания Honor рассказала, как проходили переговоры с производителем кинокамер ARRI. Стороны обсуждали создание первого в мире «мобильного телефона-робота» Robot Phone.

В марте на выставке MWC 2026 Honor объявил о партнерстве с производителем кинокамер ARRI. Теперь гендиректор Honor Ло Вэй раскрыл детали переговоров.

 

Изображение: IT Home

Ло Вэй ездил в Германию на семинар с ARRI. Там ему рассказали, что к немецкой компании одновременно обращался другой мобильный бренд. Представители компании ARRI приехали в Китай, оценили обоих кандидатов и остановились на Honor.

Читайте: Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro


Почему выбор пал на Honor? Три причины. Первая — более сильные технические возможности. Вторая — лучшее понимание будущих тенденций в обработке изображений. Третья — строгий контроль над производственными процессами. При этом Ло Вэй отметил: конкурент тоже заслуживает похвалы.

Партнерство ARRI и Honor даст первый результат в виде «мобильного телефона-робота». Устройство объединит мобильную обработку изображений Honor и вековой опыт ARRI в кинематографической цветопередаче. ARRI впервые напрямую интегрирует свои технологии в потребительское устройство.

Читайте: Бюджетный Vivo Y600 Pro получил дисплей 6,83 дюйма и аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч


Изначально Robot Phone планировали выпустить в марте. Релиз отложили на несколько месяцев. Ло Вэй объяснил: задержка позволит пользователям получить полную версию системы обработки изображений. Ранее управляющий директор ARRI Дэвид Бермбах заявил, что смартфоны стали важным инструментом для кинопроизводства и их пора сближать с профессиональной техникой.

#honor #сотрудничество #мобильная фотография #robot phone #arri #ло вэй #телефон-робот
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter