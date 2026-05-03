Компания Honor рассказала, как проходили переговоры с производителем кинокамер ARRI. Стороны обсуждали создание первого в мире «мобильного телефона-робота» Robot Phone.

В марте на выставке MWC 2026 Honor объявил о партнерстве с производителем кинокамер ARRI. Теперь гендиректор Honor Ло Вэй раскрыл детали переговоров.

Ло Вэй ездил в Германию на семинар с ARRI. Там ему рассказали, что к немецкой компании одновременно обращался другой мобильный бренд. Представители компании ARRI приехали в Китай, оценили обоих кандидатов и остановились на Honor.

Почему выбор пал на Honor? Три причины. Первая — более сильные технические возможности. Вторая — лучшее понимание будущих тенденций в обработке изображений. Третья — строгий контроль над производственными процессами. При этом Ло Вэй отметил: конкурент тоже заслуживает похвалы.

Партнерство ARRI и Honor даст первый результат в виде «мобильного телефона-робота». Устройство объединит мобильную обработку изображений Honor и вековой опыт ARRI в кинематографической цветопередаче. ARRI впервые напрямую интегрирует свои технологии в потребительское устройство.

Изначально Robot Phone планировали выпустить в марте. Релиз отложили на несколько месяцев. Ло Вэй объяснил: задержка позволит пользователям получить полную версию системы обработки изображений. Ранее управляющий директор ARRI Дэвид Бермбах заявил, что смартфоны стали важным инструментом для кинопроизводства и их пора сближать с профессиональной техникой.