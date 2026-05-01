В соцсетях распространяются видео, где автомобилисты разгоняются до 250-300 км/ч на федеральных трассах. В компании Автодор назвали это прямой угрозой жизни.

В социальных сетях стали активно распространяться видео с опасной ездой. На них водители демонстрируют экстремальные скорости на загруженных дорогах. В компании Автодор заявили, что разгон автомобилей до 300 км/ч относится к грубым нарушениям правил дорожного движения. Представители подчеркнули, что такие действия создают прямую угрозу для водителей, пассажиров и других участников движения.

Поводом стали видеоролики, где автомобили движутся на высокой скорости по федеральным трассам с плотным потоком машин. В некоторых случаях в салоне находятся пассажиры, которые не осознают риск или не контролируют ситуацию. В Автодоре отметили, что подобные записи нельзя считать развлечением. Компания указала, что последствия превышения скорости регулярно фиксируют камеры и материалы с мест аварий. Водителей призвали соблюдать правила и скоростной режим. В компании подчеркнули, что ни одно видео не оправдывает риск для жизни.