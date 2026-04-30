Amkette выпустила три новые беспроводные мыши серии XS. Устройства получили расширенные функции управления и ориентированы на работу с несколькими устройствами.

Индийская компания Amkette, которая с 1980-х годов выпускает компьютерную периферию и потребительскую электронику, расширяет линейку устройств для повседневных задач. В этот раз производитель сосредоточился на сценариях, где пользователю важно быстро переключаться между разными устройствами без лишних настроек.

Изображение: Блог Global_Chronicles

Amkette расширила серию XS и представила три модели: XS Flow Plus, XS Natural Plus и XS Flow 2 Speed. Линейка рассчитана на работу в среде с несколькими подключениями и предлагают набор функций, который обычно встречается в более дорогих решениях.

Amkette XS Flow 2 Speed, Изображение: GizmoChina

Модель XS Flow 2 Speed получила металлическое колесо прокрутки с высокой скоростью. Оно позволяет быстро перемещаться по длинным таблицам и документам — до 20 тысяч строк за одно движение. Устройство поддерживает три варианта подключения, включая Bluetooth и проводной режим, а также предлагает настройку до 8000 DPI и дополнительные функции вроде горизонтальной прокрутки и тихих кнопок.

Amkette XS Flow Plus, Изображение: GizmoChina

XS Flow Plus и XS Natural Plus ориентированы на комфорт и стабильную работу. Они поддерживают до четырех подключенных устройств, предлагают разрешение до 6400 DPI и частоту опроса 1000 Гц.

Amkette XS Natural Plus, Изображение: GizmoChina

Flow Plus оснащена двумя металлическими колесами прокрутки и аккумулятором с быстрой зарядкой. XS Flow Plus получила два металлических колесика и RGB‑подсветку, питание обеспечивает аккумулятор 800 мАч с быстрой зарядкой по Type‑C. XS Natural Plus отличается вертикальным эргономичным корпусом и OLED‑экраном, где видно заряд, выбранный DPI и активный режим подключения.

Все три модели поступят в продажу в Индии по цене от 2199 до 3299 рупий, что эквивалентно ≈₽ 1737 - 2600 по курсу ЦБ РФ на 30.04.2026.