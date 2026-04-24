Турецкий парламент одобрил закон, который регулирует работу игровых платформ и социальных сетей. Основные требования касаются контроля, штрафов и ограничений доступа.

Власти Турции пересмотрели правила работы цифровых платформ. Изменения затрагивают как игровые сервисы, так и социальные сети, но условия для них различаются.

Новый закон обязывает игровые платформы, включая Steam и Epic Games, выполнять ряд требований при работе в стране. Если сервис ежедневно используют более 100 тысяч человек, компания должна назначить местного представителя и обеспечить связь с властями. При нарушениях сначала выносится предупреждение, затем следуют штрафы до 30 миллионов лир и возможное ограничение скорости доступа.

При этом ряд жестких мер из проекта исключили. Власти не получили право полностью блокировать игровые платформы, также отказались от обязательной передачи пользовательских данных и ограничения времени игры. Игры без рейтинга теперь автоматически получают отметку 18+.

Более строгие условия ввели для социальных сетей. Детям младше 15 лет доступ к ним запретили. Платформы обязали удалять отдельный контент в течение часа и передавать данные по запросу в срок до 15 дней. За несоблюдение требований могут запретить рекламу или резко снизить скорость доступа.

После вступления закона в силу у компаний будет шесть месяцев на адаптацию.