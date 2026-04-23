Global_Chronicles
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
На Миланской неделе дизайна 2026 Lexus показал радикальный LS Concept — шестиколесный флагман, в котором буква «S» в названии LS официально расшифровывается как Space, а не Sedan.

На Milan Design Week 2026 компания привезла LS Concept – впечатляюще большой флагман с вытянутым силуэтом и двумя задними осями, вокруг которого построена иммерсивная инсталляция SPACE. Этот шоу-кар впервые показали на Japan Mobility Show 2025.

Изображение: Yanko Design    

По словам Chief Branding Officer Саймона Хамфриса, «S» в LS теперь означает не Sedan, а Space — «пространство». Lexus LS Concept — это автомобиль, цель которого не впечатлять водителя динамикой, а превратить задний ряд в отдельное жизненное пространство.

Изображение: Yanko Design

Шестиколесная схема здесь не ради эпатажа: такая компоновка чаще встречается у туристических автобусов и тяжелых внедорожников, но в случае LS Concept она позволяет вытянуть салон и добавить объем без огромных колесных арок, которые «съедают» пространство в длинных машинах. Турбиноподобные колпаки на колесах визуально «очищают» боковой силуэт — обычные спицы разрушили бы цельный образ.

Изображение: Yanko Design

Сбоку Lexus LS Concept выглядит очень цельно: нижняя часть кузова словно поджата внутрь, за счет чего создается эффект «парящей» капсулы. Длинная линия остекления и почти ровная крыша резко отличают концепт от привычных седанов LS прошлых поколений и подчеркивают смещение акцента с «машины для водителя» на простор для пассажиров.

Изображение: Yanko Design    

Сзади кузов более строг: темная панель, по контуру которой аккуратно проходит красная световая линия, а по центру — логотип LEXUS.

Изображение: Yanko Design

Авторы подчеркивают: главное достижение LS Concept — то, как Lexus сумел упаковать внутри настоящую «жизненную» зону. По ощущениям это скорее компактно спроектированная жилплощадь, чем удлиненный салон автомобиля.

Никаких сроков серийного запуска, характеристик силовой установки или подробностей о платформе Lexus не раскрывает, и Yanko Design прямо отмечает, что неизвестно, доберется ли подобный формат до конвейера. Однако в компании, по сути, и не ставят перед собой такую задачу — LS Concept выступает в роли сигнала, куда движется дизайн-мышление марки.

#дизайн #lexus #концепт-кар #интерьер #lexus ls concept #lexus space #milan design week #milan design week 2026 #футуристичный флагман #шестиколесный lexus
Источник: yankodesign.com
