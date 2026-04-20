Capcom редко запускает совершенно новые игровые вселенные без опоры на старые хиты. Pragmata стала исключением. Разработкой руководила команда молодых специалистов, а компания сделала ставку на нестандартный ход.
Игра соединяет экшен с головоломками. Например, там есть мини-игра, где нужно взламывать системы. Capcom выпустила бесплатную демоверсию Pragmata Sketchbook на всех платформах. Это позволило игрокам оценить проект до покупки.
Компания также добавила поддержку Nintendo Switch 2 на раннем этапе. Решение расширило аудиторию. В итоге Pragmata разошлась тиражом в миллион копий за двое суток.
В Capcom заявили, что рады такому результату. Разработчики обещают продолжать знакомить игроков с новой вселенной. У компании давняя серия успешных релизов, которая началась с Resident Evil 7 в 2017 году. С тех пор лишь несколько проектов провалились. Например, мультиплеерный шутер Exoprimal и стратегия Kunitsu-Gami. Dragon's Dogma 2 продалась хуже большинства недавних игр Capcom — 4 миллиона копий, а свежие отзывы в Steam стали смешанными.