Capcom объявила о продаже более миллиона копий Pragmata за первые 48 часов после релиза. Новая научно-фантастическая игра не имеет узнаваемого бренда, но компания запустила несколько маркетинговых акций.

Capcom редко запускает совершенно новые игровые вселенные без опоры на старые хиты. Pragmata стала исключением. Разработкой руководила команда молодых специалистов, а компания сделала ставку на нестандартный ход.

Игра соединяет экшен с головоломками. Например, там есть мини-игра, где нужно взламывать системы. Capcom выпустила бесплатную демоверсию Pragmata Sketchbook на всех платформах. Это позволило игрокам оценить проект до покупки.

Компания также добавила поддержку Nintendo Switch 2 на раннем этапе. Решение расширило аудиторию. В итоге Pragmata разошлась тиражом в миллион копий за двое суток.

В Capcom заявили, что рады такому результату. Разработчики обещают продолжать знакомить игроков с новой вселенной. У компании давняя серия успешных релизов, которая началась с Resident Evil 7 в 2017 году. С тех пор лишь несколько проектов провалились. Например, мультиплеерный шутер Exoprimal и стратегия Kunitsu-Gami. Dragon's Dogma 2 продалась хуже большинства недавних игр Capcom — 4 миллиона копий, а свежие отзывы в Steam стали смешанными.