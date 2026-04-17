Компания Mercedes представит полностью электрический C-класс 20 апреля. В салоне автомобиля установлен большой экран MBUX Hyperscreen, который занимает почти всю ширину приборной панели.

Mercedes услышал жалобы клиентов на слишком большое количество экранов в салоне. Решение компании оказалось неожиданным: вместо того чтобы убрать дисплеи, инженеры объединили их в один огромный экран.

Дебют электрического седана C-класса состоится 20 апреля. Главный элемент интерьера — Hyperscreen диагональю 39,1 дюйма с разрешением около 10 миллионов пикселей. Компания описывает салон как «ориентированное на водителя убежище». Физические элементы управления остались только на центральной консоли и рулевом колесе.

Для более простых комплектаций предусмотрен Superscreen — конфигурация с тремя отдельными экранами. Обе версии предлагают десять вариантов оформления с разными цветами.

Mercedes обещает, что электрический седан станет самым спортивным C-классом в истории. Автомобиль получил больше свободного пространства, новые сиденья с поясничной опорой, массажем и вентиляцией, а также панорамную крышу со звездным небом. Система климат-контроля включает тепловой насос. Он нагревает салон в два раза быстрее, чем машина с двигателем внутреннего сгорания, и при этом потребляет на 50% меньше энергии. Улучшенная звукоизоляция обеспечивает комфорт в дальних поездках.