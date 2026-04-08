Большая часть россиян допускает использование роботов для домашних задач. При этом уровень понимания технологий остается ограниченным.

Банк ВТБ опросил полторы тысячи россиян из крупных городов. Исследование касалось отношения к искусственному интеллекту, большим данным и применения человекоподобных роботов в быту.

16% участников опроса точно готовы поселить у себя андроида для уборки, готовки или ухода. Еще 27% скорее готовы, 25% — отчасти готовы. Заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что люди начинают пользоваться сервисами, а потом уже пытаются разобраться в их устройстве.

Лишь 20% опрошенных могут объяснить, что такое большие данные. Почти половина слышали термин, но не уверены в его значении, а 32% не знают его вовсе. При этом 63% граждан ежедневно используют поисковики или ИИ-сервисы.

Кулик предупреждает: такой подход создает риск манипуляций и снижает осознанное потребление. Только 10% респондентов готовы доверять финансовым советам искусственного интеллекта. Остальные предпочитают рекомендации знакомых и экспертов. Замены своей работы ИИ в ближайшие 5-10 лет боятся 25% граждан. Опрос провели в позапрошлом месяце среди 1,5 тысячи человек из городов с населением свыше 100 тысяч.