Аналитик Йост ван Дрёнен (Joost van Dreunen) сравнивает ситуацию с постепенным разрушением империи

Крупные игровые проекты редко сохраняют стабильный рост на протяжении многих лет. Даже успешные сервисы сталкиваются с ограничениями, которые со временем влияют на их аудиторию и доходы. Компания Epic Games провела масштабное сокращение, затронувшее более тысячи сотрудников. Одной из причин называют снижение активности в Fortnite, который долгое время считался одним из самых устойчивых проектов на рынке.

Аналитик Йост ван Дрёнен (Joost van Dreunen) отметил, что игры с долгим жизненным циклом не остаются популярными бесконечно. По его оценке, текущая ситуация отражает естественный этап развития продукта. Он сравнил Fortnite с Roblox, где пользователи сами создают контент и формируют среду. При этом даже такая модель не гарантирует стабильной прибыли и также зависит от внешних факторов.

Аналитик выделяет три проблемы. Первая — растущая власть владельцев платформ Apple и Google. Epic боролась с ними в судах, потратила миллионы долларов и потеряла прибыль, пока Fortnite отсутствовал на мобильных платформах. Вторая — рост издержек из-за тарифов. Федеральный резервный банк Нью-Йорка заявил, что американские потребители и компании несут почти 90% издержек от тарифов. Люди тратят меньше на игры из-за подорожания еды и жилья. Третья — инвестиции уходят в Европу и Азию, где компании активнее внедряют генеративный искусственный интеллект.

Ван Дрёнен сравнивает ситуацию с постепенным разрушением империи. «Империи не рушатся в одночасье», — пишет он. — «Они постепенно опустошаются, пока однажды стены не рухнут, и все не сделают вид, что удивлены. Сейчас мы находимся где-то в середине этого процесса».