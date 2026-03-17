Зарубежные пользователи сети обратили внимание на необычную тактику Samsung в работе с покупателями флагманского Galaxy S26 Ultra. По имеющимся данным, если владелец смартфона обращается в службу поддержки с жалобами и намерением вернуть устройство, компания предлагает ему денежную компенсацию. Речь идет о суммах до 250 долларов за то, чтобы клиент передумал и оставил телефон у себя.
Официально Samsung продолжает рапортовать о рекордных предзаказах и высоком спросе на новую серию. Однако подобные действия службы поддержки ставят эти заявления под сомнение и указывают на серьезное давление внутри компании.
Мобильное подразделение Samsung (MX) действительно переживает сложные времена. Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайного положения из-за падения прибыли. Подразделение по производству чипов памяти отказалось предоставлять скидки собственным коллегам, а логистические проблемы усугубили ситуацию. В MX уже ввели жесткую экономию: запретили менеджерам летать бизнес-классом на короткие расстояния и запустили программу добровольных увольнений, стремясь сократить расходы на 30%.
Прогнозы по операционной марже выглядят тревожно. Если в первом квартале 2025 года показатель составлял 11%, то сейчас он может упасть до 1-2%. В таких условиях удержание каждого клиента и предотвращение возвратов становятся для Samsung критически важной задачей.