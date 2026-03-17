Samsung прибегает к нестандартным методам, чтобы сократить количество возвратов флагманских смартфонов Galaxy S26 Ultra. Недовольным покупателям компания предлагает возврат средств до 250 долларов, чтобы они не отказывались от устройства.

Зарубежные пользователи сети обратили внимание на необычную тактику Samsung в работе с покупателями флагманского Galaxy S26 Ultra. По имеющимся данным, если владелец смартфона обращается в службу поддержки с жалобами и намерением вернуть устройство, компания предлагает ему денежную компенсацию. Речь идет о суммах до 250 долларов за то, чтобы клиент передумал и оставил телефон у себя.

Фото - WCCFTech

Официально Samsung продолжает рапортовать о рекордных предзаказах и высоком спросе на новую серию. Однако подобные действия службы поддержки ставят эти заявления под сомнение и указывают на серьезное давление внутри компании.

Мобильное подразделение Samsung (MX) действительно переживает сложные времена. Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайного положения из-за падения прибыли. Подразделение по производству чипов памяти отказалось предоставлять скидки собственным коллегам, а логистические проблемы усугубили ситуацию. В MX уже ввели жесткую экономию: запретили менеджерам летать бизнес-классом на короткие расстояния и запустили программу добровольных увольнений, стремясь сократить расходы на 30%.

Прогнозы по операционной марже выглядят тревожно. Если в первом квартале 2025 года показатель составлял 11%, то сейчас он может упасть до 1-2%. В таких условиях удержание каждого клиента и предотвращение возвратов становятся для Samsung критически важной задачей.