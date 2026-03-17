Global_Chronicles
В Китае на угольном разрезе уже почти год успешно работают 100 беспилотных электросамосвалов
Издание Electrek рассказало и показало в видео своим читателям, как спустя почти год выглядит ситуация на угольном карьере Имин во Внутренней Монголии, где работают 100 автономных электрических самосвалов.

Издание Electrek в своей сегодняшней статье рассказало и показало в видео, как спустя почти год непрерывной работы выглядит эксперимент на угольном разрезе Имин во Внутренней Монголии. В мае прошлого года там запустили 100 полностью автономных электрических большегрузных самосвала Huaneng Ruichi. Машины оснастили системой на базе искусственного интеллекта и подключили к сети 5G-Advanced от технологического гиганта Huawei.

Фото - Electrek

В компании называют это прорывом в области безопасности и производительности для отрасли — за тысячи часов работы самосвалы переместили миллионы тонн материала. По словам председателя правления компании Huaneng Inner Mongolia Eastern Energy Ли Шусюэ, машины установили три новых рекорда для автономных электрических карьерных самосвалов: по грузоподъемности, по максимальной скорости движения и по способности работать при низких температурах.

Каждый грузовик перевозит до 90 тонн и работает на литий-железо-фосфатных батареях емкостью 568 киловатт-часов. Старший советник компании Yimin Тан Вэньшэн пояснил, что после четырех лет совместной работы они разработали полностью автономную систему замены батарей. «До 100 автономных карьерных самосвалов могут автоматически заменять свои батареи, при этом каждая замена занимает всего около 5 минут, а показатель успешности работы составляет более 98%», — приводит издание его слова.

Раньше для круглосуточной работы на карьере требовалось около 300 грузовиков, которыми управляли 1200 водителей. Сейчас сотня беспилотников справляется с задачами, по данным проекта, намного эффективнее.

#китай #huawei #5g #электрические грузовики #беспилотные самосвалы #huaneng ruichi #карьер имин
Источник: electrek.co
