Tesla подала новую патентную заявку на конструкцию автомобильного сиденья. Документ описывает облегченный монолитный каркас, который могут использовать в будущем суперкаре Tesla Roadster.

Tesla подала в патентное ведомство США заявку на «Систему автомобильных сидений». В документе описана конструкция, которую компания придумала восемь лет назад. Заявку опубликовали только в этом месяце.

Речь идет о монолитном кресле. Вместо десятков металлических деталей, соединенных между собой, инженеры предлагают единую конструкцию из композитных материалов. Для создания каркаса планируют использовать материалы вроде кевлар-нейлона и углеродно-нейлоновых композитов. Это должно сделать сиденье легче и прочнее, а заодно убрать те узлы, которые могут со временем сломаться.

Может быть интересно

Регулировки тоже решили делать по-новому. Обычные электродвигатели и направляющие заменят компактными многоосевыми актуаторами. Они позволят двигать кресло в шести направлениях с высокой точностью. Обычно такая степень свободы встречается только в дорогих спортивных автомобилях.

Почему патент появился именно сейчас — вопрос. Недавно Илон Маск (Elon Musk) анонсировал презентацию дизайна нового Tesla Roadster на 1 апреля. Не исключено, что именно для этой модели и предназначены новые кресла.

* все иллюстрации Сarscoops