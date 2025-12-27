Рынок коллекционных автомобилей редко видит подобные лоты. Даже среди культовых моделей встречаются экземпляры, которые выбиваются из общего ряда.
Издание Carscoops сообщило, что аукционный дом Mecum в следующем месяце выставит на продажу Ferrari 250 GTO с шасси 3729GT. Всего Ferrari выпустила 36 таких машин, и каждая давно стала частью автомобильной истории.
Этот экземпляр выделяется сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный Ferrari 250 GTO, окрашенный в белый цвет прямо на заводе. Во-вторых, автомобиль входит в число восьми версий с правым рулем. Для коллекционеров такие детали решают многое.
История у машины насыщенная. Первым владельцем стал британский гонщик и руководитель команды Джон Кумбс. За рулем этого GTO выступали Джек Сирс, Грэм Хилл и Ричи Гинтер. Автомобиль дважды занимал второе место в RAC Tourist Trophy в Гудвуде, а в 1963 году выиграл гонку Guards Trophy на трассе Brands Hatch.
После активной карьеры в 1960-х машина несколько раз меняла владельцев. С 1999 года Ferrari хранится в коллекции Джона Ширли (John Shirley), бывшего президента и операционного директора Microsoft.
Аукционный дом Mecum не называет ориентир по цене. При этом Carscoops указывает, что на торгах GTO, оснащенный восстановленным 3,0-литровым двигателем Colombo V12 от Ferrari Classiche, с оригинальной механической коробкой передач и карбюраторами Weber может уйти за сумму выше 50 миллионов долларов.