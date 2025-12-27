Carscoops рассказал о предстоящем аукционе одного из самых редких Ferrari в истории. Речь идет о белом Ferrari 250 GTO с гоночным прошлым и комплектом заводских запчастей, который может уйти за сумму выше 50 миллионов долларов.

Рынок коллекционных автомобилей редко видит подобные лоты. Даже среди культовых моделей встречаются экземпляры, которые выбиваются из общего ряда.

Издание Carscoops сообщило, что аукционный дом Mecum в следующем месяце выставит на продажу Ferrari 250 GTO с шасси 3729GT. Всего Ferrari выпустила 36 таких машин, и каждая давно стала частью автомобильной истории.

Этот экземпляр выделяется сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный Ferrari 250 GTO, окрашенный в белый цвет прямо на заводе. Во-вторых, автомобиль входит в число восьми версий с правым рулем. Для коллекционеров такие детали решают многое.

История у машины насыщенная. Первым владельцем стал британский гонщик и руководитель команды Джон Кумбс. За рулем этого GTO выступали Джек Сирс, Грэм Хилл и Ричи Гинтер. Автомобиль дважды занимал второе место в RAC Tourist Trophy в Гудвуде, а в 1963 году выиграл гонку Guards Trophy на трассе Brands Hatch.

После активной карьеры в 1960-х машина несколько раз меняла владельцев. С 1999 года Ferrari хранится в коллекции Джона Ширли (John Shirley), бывшего президента и операционного директора Microsoft.

Аукционный дом Mecum не называет ориентир по цене. При этом Carscoops указывает, что на торгах GTO, оснащенный восстановленным 3,0-литровым двигателем Colombo V12 от Ferrari Classiche, с оригинальной механической коробкой передач и карбюраторами Weber может уйти за сумму выше 50 миллионов долларов.