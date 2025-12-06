Компания Gigabyte представила новую материнскую плату X870E AERO X3D WOOD. Ее ключевая особенность — использование натуральных материалов в дизайне, а именно дерева и кожи.

Производители компьютерных компонентов редко экспериментируют с натуральными материалами. Gigabyte решила изменить это, представив плату, где главным элементом дизайна стала деревянная вставка.

Модель X870E AERO X3D WOOD ориентирована на сборку мощных ПК на платформе AM5. Она поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий, включая флагман Ryzen 9 9950X3D. Производитель обещает разгон памяти DDR5 до 9000 МТ/с и включает специальный режим X3D Turbo Mode 2.0 с оптимизацией на базе ИИ.

Но главное — внешний вид. Gigabyte использует вставки из натурального дерева и кожаный язычок для тактильных ощущений. В компании говорят, что это создает ощущение тепла и домашнего уюта.

При этом плата не жертвует функциональностью. Здесь улучшенная система охлаждения с тепловыми трубками и отдельными радиаторами для слотов M.2. Для подключения предлагаются два порта USB4 Type-C, два разъема 5GbE LAN и адаптер Wi-Fi 7.

Таким образом, Gigabyte предлагает продукт для тех, кто ценит не только производительность, но и нестандартный дизайн системного блока.