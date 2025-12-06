Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новая материнская плата Gigabyte получила отделку из натурального дерева
Компания Gigabyte представила новую материнскую плату X870E AERO X3D WOOD. Ее ключевая особенность — использование натуральных материалов в дизайне, а именно дерева и кожи.

Производители компьютерных компонентов редко экспериментируют с натуральными материалами. Gigabyte решила изменить это, представив плату, где главным элементом дизайна стала деревянная вставка.

Модель X870E AERO X3D WOOD ориентирована на сборку мощных ПК на платформе AM5. Она поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий, включая флагман Ryzen 9 9950X3D. Производитель обещает разгон памяти DDR5 до 9000 МТ/с и включает специальный режим X3D Turbo Mode 2.0 с оптимизацией на базе ИИ.

Но главное — внешний вид. Gigabyte использует вставки из натурального дерева и кожаный язычок для тактильных ощущений. В компании говорят, что это создает ощущение тепла и домашнего уюта.

При этом плата не жертвует функциональностью. Здесь улучшенная система охлаждения с тепловыми трубками и отдельными радиаторами для слотов M.2. Для подключения предлагаются два порта USB4 Type-C, два разъема 5GbE LAN и адаптер Wi-Fi 7.

Таким образом, Gigabyte предлагает продукт для тех, кто ценит не только производительность, но и нестандартный дизайн системного блока.

#gigabyte #материнская плата #дизайн #amd am5 #компьютерное железо
Источник: tweaktown.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
11
Профессор Гарварда Ави Леб обратил внимание на высокую скорость движения кометы 3I/ATLAS
+
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
+
Субфлагманский Snapdragon 8 Gen 5 в OnePlus 15R уступил Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench
+
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
В России стартовали испытания двухтопливной версии Lada Aura
+
Asus запросила у владельца проблемной RTX 5090 около $1700 за замену видеокарты из-за микродефекта
+
В российских регионах осваивают ресайклинг и еврощебень для ремонта дорог
+
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
3
Скорость бега гуманоидного робота Figure 03 приближается к скорости бега человека
+
Учёные расходятся во мнениях о причинах генетических отличий у собак из зоны отчуждения ЧАЭС
2
Распаковка Ulefone RugKing 4 Pro показывает мощный, надёжный и выгодный для приобретения защищённый смартфон
+
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
В Иванове открывается первое за последние три десятилетия новое промышленное предприятие
+
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
1
Видеокарту 3dfx Voodoo2 из 90-х заставили работать с Ryzen 9 9900X в Windows 11
1
Бывший глава NASA заявил, что у проекта «Артемида» нет шансов на успех
1
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
2

Популярные статьи

«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
82
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
11
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
7
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
4
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
6
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
+

Сейчас обсуждают

linux4ever
21:32
Я понял что это BSD это opnsense, а вот что он в качестве линукса использует...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Mallory
21:29
> Наша задача дать образ immutable системы Вы понимаете что для него это немного за пределами квалификации. А впрочем правильно, пусть узнает для себя что-то новое.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
21:22
Проблема с сильным замедлением видеокарт при нехватке памяти во врапперах dxvk и vkd3d-proton известна уже давно.
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
linux4ever
21:11
Нет ты не знаешь. Ты понять не можешь. Наша задача дать образ immutable системы, который должен загрузить конфиг, запуститься и работать. Ты не понимаешь что такое контейнеризация и для чего она испол...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Алексей
21:07
Че?
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
Павел Ломин
21:06
Ты и ее не знаешь. Мутишь сервис из за неосиляции обычной админской задачи.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Павел Ломин
21:04
Это были его слова об этом. Он врал чтоле? Ты за него говоришь?
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
21:00
> а БАЗА Я и заметил, что кроме базы нихрена не знаешь. Да и то очень смутно.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
21:00
Наша задача дать устройство, которое просто работает. Твоё решение требует изменять инфраструктуру. Наше просто работает, ваше требует изменять инфраструктуру. Но костыли это контейнеры.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Павел Ломин
20:59
На этих самых костылях весь инет работает. Это не костыли, а БАЗА
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter