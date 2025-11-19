Google внедряет Gemini 3 в поиск и другие сервисы, стремясь создать «интеллектуального партнера» для пользователей.

Google делает очередную ставку в гонке искусственного интеллекта. Почти два года ушло у на то, чтобы ответить на вызов ChatGPT, и теперь компания представляет Gemini 3. Эта модель — ядро новой стратегии, цель которой — превратить привычный поиск в нечто большее.

В Google заявляют, что их новый ИИ должен стать универсальным помощником. Как пояснил руководитель проекта Корай Кавукчуоглу, они хотят, чтобы их инструмент помогал людям с самыми разными задачами — от написания текстов и решения рабочих вопросов до генерации новых замыслов. По сути, они хотят, чтобы ИИ стал мыслительным партнером. При этом компания настаивает, что ее подход отличается. Ответы Gemini 3, как обещают, будут умными и прямыми, без лишних клише и лести. Иначе говоря, система должна говорить то, что вам нужно услышать, а не просто приятное.

Это заявление выглядит как ответ на растущие проблемы индустрии. Другие чат-боты уже обвиняли в распространении дезинформации и даже в опасных советах для уязвимых пользователей. В Google уверяют, что построили защитные барьеры, чтобы предотвратить «галлюцинации» ИИ и его использование в зловещих целях.

На кону — огромные деньги. Материнская компания Alphabet увеличила бюджет капитальных расходов до 93 миллиардов долларов, и львиная доля идет на ИИ. Инвесторы пока верят в эту стратегию — рыночная стоимость Alphabet выросла более чем в два раза с конца 2023 года. При этом аналитики присматриваются, окупятся ли эти гигантские вложения. Многие финансовые аналитики, среди которых, кстати, те, кто в свое время предупреждали о мировом кризисе 2008 года, полагают, что повальный интерес к ИИ уже превратился в кредитный пузырь ( подробнее об этом можно прочесть здесь ).

Одной из ключевых новинок для пользователей станет функция «размышления» в поиске. Ее можно будет активировать по желанию, чтобы получать более детальные ответы. До сих пор такая опция была привилегией платных подписчиков Gemini Pro и Ultra в США. Со временем компания планирует сделать ее доступной для всех.