PoZiTiv4iK
Розенбаум использовал строчку из своей песни для регистрации бренда «Доля казачья — служба лихая»
Александр Розенбаум зарегистрировал товарный знак «Доля казачья — служба лихая». Под этим брендом артист сможет продавать алкоголь, табачные изделия и другие товары.

Известный музыкант Александр Розенбаум осваивает новый бизнес. Он официально оформил права на использование фразы из своей песни для продажи различных товаров.

Новый товарный знак «Доля казачья — служба лихая» позволит артисту выпускать не только алкогольную продукцию и табак, но и аксессуары, канцелярские товары. По сути, бренд охватывает широкий спектр — вплоть до открытия тематического ресторана.

Это не единственная фраза, которую Розенбаум решил закрепить за собой. На рассмотрении в Роспатенте находятся еще шесть строчек из его песен, включая «Ау» и «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Такой же путь выбрали и другие артисты — например, Игорь Николаев.

В соцсетях новость встретили по-разному. Одни поддерживают право музыканта зарабатывать на своем творчестве. Другие иронизируют: «Теперь каждый сможет купить «Долю казачью» в бутылке». Третьих беспокоит, что артисты начинают «приватизировать» даже отдельные фразы.

Ситуация отражает общемировой тренд, когда музыкальные цитаты становятся товарными знаками. В России такая практика только набирает обороты. Для исполнителей это новые источники дохода, для поклонников — возможность приобрести товары с символикой любимых песен.

#бренд #товарный знак #александр розенбаум
Источник: aigenda.ru
