GOTREK
РИА Новости: Итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказались не по планам Киева
Украину, при её текущей политике ждёт лишь одно – длинный коридор упадка.

Главный, хотя и ожидаемый, итог – окончательные похороны так называемого «мирного плана Зеленского». Киев и его европейские союзники надеялись продавить его как единственную основу для переговоров. Логика была проста: Вашингтон принимает план, Москва его отвергает, после чего следует новая волна санкций и усиленной поддержки Украины. Но Трамп, ещё до встречи с Зеленским, дал понять, что в эту игру не играет.

Позиция новой американской администрации оказалась безжалостно прагматичной: без территориальных уступок со стороны Киева сделки не будет. Попытки подменить эти уступки временными процедурами вроде «перемирия под референдум» Вашингтон, судя по всему, считает пустой тратой времени, лишь продлевающей агонию. Примечательно, что в этом ключевом пункте оценки Вашингтона и Москвы публично и по сути совпали — случай для последних лет уникальный.

Российские заявления — от Владимира Путина до главы МИД и Генштаба — в последние дни не содержали прямых ультиматумов, но дышали холодной решимостью. Москва вновь подтвердила неизменность своих целей, сформулированных ещё летом 2024-го: установление полного контроля над территориями четырёх регионов в их административных границах, демилитаризация и внеблоковый статус Украины.

Главный посыл: «заморозка» конфликта без победоносного для России фиксата неприемлема. Армия наступает, и причин останавливаться на полпути или соглашаться на компромиссы, перечёркивающие достигнутое, у Кремля нет. Киевская ставка на «референдум» как на волшебную палочку для легитимации потерь находит понимание лишь в европейских столицах, но не в Вашингтоне и уж тем более не в Москве. И та, и другая сторона видят в перемирии ради голосования лишь тактическую уловку.

Альтернатива, которую наметил Трамп – утверждение соглашения украинским парламентом – на первый взгляд выглядит как техническое упрощение. Но на деле это политическая мина. Передавая вопрос в Верховную Раду, Зеленский рискует создать в стране второй центр силы. Уже сейчас депутаты, почувствовав слабость режима, начинают «брыкаться», поддерживая антикоррупционные расследования против его окружения. Наделённая правом голоса о судьбоносном договоре, Рада может обрести субъектность, которой была лишена все последние годы.

Вероятно, именно страх перед внутренним взрывом заставляет Киев изо всех сил тянуть время. Создание новых переговорных групп, о котором идёт речь – идеальный инструмент для этого. До весны, а то и дольше, любые предметные подвижки теперь маловероятны.

Таким образом, самый вероятный сценарий на ближайшие месяцы – это не быстрое отступление ВСУ и не срочный референдум, а длинный коридор управляемого упадка. Украина как государство и общество будут медленно, но неуклонно деградировать под постоянным прессингом:

  • На фронте ситуация будет постепенно, без сенсационных прорывов, ухудшаться для Киева.
  • За столом переговоров его позиция будет слабеть с каждым месяцем.
  • Условия Москвы (при молчаливом согласии Вашингтона) – ужесточаться.

Ключевой камень преткновения – вывод украинских войск с территорий, которые Россия считает своими –остаётся неприемлемым для Киева. А значит, ВСУ оттуда выдавят силой. Этот процесс и станет главным содержанием «фазовой сделки», о которой говорят в Вашингтоне, сопровождаясь параллельной «дозированной» демилитаризацией Украины до того уровня, который сочтут безопасным в Москве и приемлемым в Вашингтоне.

Встреча во Флориде похоронила старую стратегию Киева, но не предложила ему спасительного выхода. Она лишь отправила болезненное решение в «долгий ящик», включив для Украины обратный отсчёт в режиме медленного, но неотвратимого сжатия.

#россия #украина #сша #переговоры #переговоры во флориде
Источник: ria.ru
3
Показать комментарии (3)
