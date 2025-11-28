На V Конгрессе молодых учёных в «Сириусе», который проходит с 26 по 28 ноября 2025 года, были озвучены амбициозные планы, способные коренным образом изменить энергетический и промышленный ландшафт России. Ключевой темой сессии «Энергетика: настоящее и будущее» стали технологии накопления энергии, а центральным заявлением — новость о масштабном строительстве сразу трёх гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов.

С этим знаковым сообщением выступил один из ведущих экспертов в стране — заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ, академик Евгений Антипов. «Сейчас в России строится сразу три гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов. Это производства «Росатома» и «Сбера», — констатировал Евгений Антипов.

Термин «гигафабрика» пришёл из международной практики и обозначает заводы-гиганты, способные производить аккумуляторы в масштабах, исчисляемых гигаватт-часами. Одновременное строительство трёх таких предприятий говорит о переходе от точечных проектов к системной государственной политике в области накопителей энергии.

Участие таких игроков, как «Росатом» (обладающий компетенциями в химических технологиях и материаловедении) и «Сбер» (как финансовый и технологический холдинг), демонстрирует межотраслевой характер проекта и его высочайший приоритет. Учёный отметил, что ёмкость современных аккумуляторов «уже на порядок превосходит стандартные свинцовые аналоги», что открывает возможности для их применения в более сложных сегментах.

Несмотря на бурное развитие, отрасль сталкивается с трудностямм. Антипов прямо указал, что «есть много проблем с аккумуляторами, которые необходимо решать». Среди них — зависимость от импорта сырья и компонентов, вопросы безопасности, ограниченный ресурс циклов заряда-разряда и чувствительность к температурам.

Гигафабрика «Рэнера» (дочернее предприятие госкорпорации «Росатом»)

Важным сигналом стало упоминание о разработках в области натрий-ионных аккумуляторов. «Такой тип аккумуляторов дешевле и не имеет проблем литий-ионных устройств», — пояснил Антипов. Развитие этого направления является страховкой от сырьевых кризисов и позволяет создавать аккумуляторы для стационарных систем хранения энергии, где вес и плотность энергии не так критичны как стоимость.

Все эти усилия, по мнению учёного, служат одной цели — достижению технологического суверенитета. «Необходимо вкладываться в научные разработки, связанные с этой областью знаний, чтобы выйти на уровень технологического суверенитета и промышленности мирового уровня», — резюмировал Евгений Антипов.