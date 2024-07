Инновационные устройства предоставят ученым обновленную информацию о состоянии злополучного судна.

Несмотря на прошлогоднюю трагедию с подводным аппаратом «Титан», интерес к печально известному кораблю не ослабевает. Исследователей по-прежнему волнует трагическое крушение, унесшее жизни 1517 человек и легшее в основу знаменитого фильма-катастрофы. Для того, чтобы узнать, как обломки корабля выглядят спустя столько времени, на этой неделе к ним отправятся два глубоководных робота.

Научная команда RMS Titanic, Inc. прибыла к координатам места крушения во вторник вечером на судне снабжения "Dino Chouest". Основанная в 1980-х годах группой бизнесменов, ищущих артефакты, компания RMS Titanic, Inc. фактически контролировала доступ к обломкам "Титаника" в течение последних десятилетий. Эта фирма является единственной организацией, которой юридически разрешено извлекать артефакты с места крушения. Данный факт позволял ей получать прибыль от вещей погибших и частей корабля до тех пор, пока в 2000 году судья не постановил, что компания должна прекратить разграбление подводной "могилы". И хотя RMS Titanic, Inc. больше не может продавать артефакты по отдельности, она может продавать их в составе коллекций или устраивать тематические выставки — последним фирма занимается уже около 24 лет.

Сегодня деятельность RMS Titanic, Inc. выходит за рамки простого бизнеса. (Хотя компания по-прежнему настаивает, что артефактам "Титаника" лучше путешествовать по миру, чем находиться в музеях.) Организация также объединила исследователей, изучающих влияние соленой воды, течений, морской жизни и других подводных факторов на обломки корабля. На своем сайте компания заявила, что полученная информация в конечном итоге принесет пользу «климатологии, морской биологии, инженерии, геологии, геофизике, кинематографии, морским операциям, военно-морской науке, государственной политике и творческим искусствам». Предстоящая экспедиция с роботами якобы поможет продвинуться во всех этих областях.

С высоты около четырех километров над обломками "Титаника" специалисты RMS Titanic, Inc. спустят двух роботов-ныряльщиков. Роботам, известным как телеуправляемые подводные аппараты (ТПА), потребуется не менее двух часов, чтобы достичь дна океана. Когда они окажутся там, экипаж на борту "Dino Chouest" будет использовать "специально разработанный набор высокоразрешающих камер и специальное освещение" роботов для навигации и съемки 65 тысяч изображений обломков. Целью экипажа является создание первого в истории полного картографического изображения места крушения и поля обломков, которым они затем поделятся с платными подписчиками сайта и подписчиками в социальных сетях. ТПА предназначены только для съемки, поэтому во время этой экспедиции не будут извлекаться никакие артефакты.

"Экспедиция 2024 года не только предоставит самый передовой и подробный взгляд на текущее состояние места крушения и поля обломков, но и позволит нам оценить, какие артефакты могут быть под угрозой безвозвратной потери", — заявила президент RMS Titanic, Inc. Джессика Сандерс в апрельском пресс-релизе.

Важно отметить, что это первая экспедиция RMS Titanic, Inc. с 2010 года. Также это первое посещение места крушения "Титаника" после того, как батискаф "Титан" компании Oceangate пропал без вести в июне 2023 года. Позже было подтверждено, что батискаф взорвался под огромным давлением океане на глубине, что привело к гибели всех пяти пассажиров.