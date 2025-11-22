Сайт Конференция
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать

Xbox 360 подарила миру хаос, скандалы, культовые игры и новое ощущение праздника — иронично, что тогда мы считали всё это нормой
Начало новой эпохи видеоигр. Microsoft вошла на новый рынок и принесла с собой огромные чемоданы денег для всех заинтересованных. Время глобальных перемен и потрясений. Xbox 360 пришёл в этот мир, чтобы прогнуть его под себя. Интересные события, которые стоит вспомнить в этот памятный день.

Предисловие

Уже сорок лет знаком с компьютерными играми. Примерно тридцать лет знаком с геймпадами. Уже двадцать лет плачу за лицензионные игры. Последние десять лет предпочитаю консоли как основной игровой гаджет. Где-то на середине моего игрового пути на свет появилась Xbox 360 и изменила моё восприятие окружающего до неузнаваемости.

Оглядываясь в прошлое из дня сегодняшнего, могу смело утверждать: «Xbox 360 изменила игровую отрасль гораздо больше, чем многие думают, она перетряхнула этот мир».

Моё первое знакомство с Xbox 360

Не буду рассказывать сказки, как в первый день продаж стоял у дверей магазина 7 часов и был одним из первых владельцев консоли. В 2005 году сидел на сервере Barts в Lineage 2 и по 18 часов бегал по местным локациям. Фраза «Пока ты спишь, твой враг качается» не на пустом месте появилась.

Первая консоль появилась в сентябре 2007 года, до старта продаж в России. Знакомый привёз после «летней подработки» в США. Буквально за пару недель до этого собрал новый ПК на GeForce 8600GT. Первой игрой была Gears of War на двоих. Причём всё это игралось на большом 32" телевизоре, когда у моего достаточно дорогого ПК был квадрат 19". Это было что-то за рамками добра и зла.

Единственная причина, почему не переехал в тот момент на новое устройство, — стоимость лицензионных дисков. Пиратство пришло лишь пару лет спустя.

Эпоха громких эксклюзивов

Так получилось, что игровой период с 2004 по 2010 год уместился всего в одну-единственную игру. Большинство проектов проходил по остаточному принципу. Надо было ОЧЕНЬ громко всколыхнуть окружающий мир, чтобы отвлечь меня от тёмных эльфиек.

Именно в этот момент шумели:

  • Серия Mass Effect — временный эксклюзив.
  • Серия BioShock — временный эксклюзив.
  • Серия Dead Rising — временный эксклюзив.
  • Серия Tomb Raider — временный эксклюзив.
  • Alan Wake — ограниченный эксклюзив.

Список содержал более 200 наименований. Суть состоит не в самих играх, а в том, что Microsoft вкладывала огромные деньги в их продвижение. Громкими они были не из-за качества, а из-за толстых чемоданов в нужных руках.

Чувство праздника и сказочная атмосфера

Xbox заходил на рынок и занимался продвижением своего бренда в широкие массы. Корпорация не жалела денег на фанфесты и мероприятия. Маркетологи работали напрямую с потребителями. Абсолютно всё было направлено на геймера. Без посредников.

Анонс Halo 2 поклонники коробки вспоминают до сих пор. Питер Мур жёг напалмом всё, что движется, а толпа кричала: давай ещё!

Игровых выставок ждали как новогодние праздники. Игровые компании раскидывали подарки направо и налево. Sony проигрывала информационную баталию и была вынуждена отвечать. Платформодержатели засыпали всех участников тоннами денег.

Игровые подписки и платный онлайн

Первое серьёзное новшество Xbox 360. Об этом редко говорят или трактуют неправильно. Когда устройство от Microsoft выходило на рынок, дяди в дорогих костюмах хорошо просчитали всю экономику платформы. Платная подписка нивелировала часть затрат на демпинг консолей.

Почему утверждаю, что трактуют неправильно? PlayStation 3 на старте продаж демпинговала на $400, а платная подписка у них появилась только 4 года спустя. Когда люди что-то планируют — они делают это заранее, а не когда-то там.

Премиальная валюта в экосистеме

Технически различные коины и монетки существовали до прихода Xbox 360, но именно дельцы из Microsoft открыли ящик Пандоры и популяризировали их. На данную тему можно смотреть под разными углами.

Сами монетки и премиальная виртуальная валюта не несут негатива — удобный вариант поощрения и взаимодействия. Но появились люди, что построили свой бизнес именно на подобном варианте монетизации. Из варианта «взаимодействия» инициатива переросла в систему манипуляции и обирания геймеров. Пагубные последствия чувствуем до сих пор.

Игровая гарнитура и микрофон

Про сервис Xbox Live написано много, и вокруг него сложилось множество мифов. Параллельно с детищем Microsoft развивался бесплатный Steam, и большой вопрос, что оказало большее влияние на онлайн-сервисы. Но вот в популяризации игровой гарнитуры и микрофонов Xbox 360 шёл впереди планеты всей. Аксессуар стал стандартом де-факто для онлайн-игр. Игры и сервис принуждали пользоваться голосовыми сообщениями. Друзья — сообщество — живое общение.

Дополнительный загружаемый контент или DLC

Резать игры на части и продавать их по кусочкам — заслуга Xbox 360. Именно он научил игровые студии зарабатывать на вырезанном контенте. Броня для лошадок от Тодда Говарда была лишь лёгким мановением и прелюдией.

Дальше пошла тяжёлая артиллерия. Корпорации вырезали целые сюжетные арки и продавали их отдельно. Mass Effect 2 сразу в день выхода игры получила несколько платных дополнений. История Касуми — это сюжетный персонаж со своими квестами и линией, вплетённой в основную историю.

Манипулятивная система Achievements

В своё время прошёл больше десяти раз Fallout 2. В ней не было наград за выполнение тех или иных действий. Было приятно проходить игру разными способами, а в конце читать титры последствий принятых решений. Хорошей игре не нужны дополнительные стимулы.

С другой стороны, прямо сейчас играю в Total War: WARHAMMER III, и награды дают повод запустить тот или иной челлендж. Прямо сейчас выбиваю все достижения на очень высокой сложности. Пометки позволяют вспомнить, какие выполнил, а какие бросил на полпути.

Инициатива по поддержке инди-разработчиков

Одно из направлений маркетингового отдела. Денег много, девать некуда, давайте поможем котику скушать рыбку. Microsoft активно парилась на данной тематике. Но вопрос не в эгоистичном стечении обстоятельств, а в том, что другие крупные корпорации увидели новый рынок для вложения своих финансов и тоже начали поддерживать небольшие студии.

Например, Kickstarter появился лишь год спустя, и фраза «инди» стала нарицательной. Всё благодаря Xbox 360.

Облачные сохранения в играх (Cloud Saves)

Ещё один спорный и неоднозначный момент. Microsoft пропихивает и навязывает свои облака всем и каждому. Технически сервис скопирован у дядюшки Габена, но с особенностями. На Xbox 360 сохранения в облаках стали функцией де-факто по умолчанию. Идеальный сервис и удобная фишка. Перескакивая с Xbox на PlayStation, постоянно задаюсь вопросом «Сколько можно?» Японцы за данную функциональность берут денежку, а у янки она работает всегда и везде. Регулярно меняю консоли и постоянно сталкиваюсь с нюансами.

Red Ring of Death — культурный феномен

65 консолей из 100 вышли из строя в первые два года эксплуатации. Нет ни одного устройства в истории со столь низкой надёжностью. Некоторые блогеры консольной направленности упоминают «жёлтый огонь» на платформе конкурента. Вот только у PS3 этот показатель составлял 7 консолей из 100. Это на порядок меньше. Две несоизмеримые величины. У японцев выход консолей из строя был в пределах нормы для старта поколения.

Вот занимательный факт, о котором не знали. Microsoft настолько жёстко сфейлилась с красным кольцом, что в последующих ревизиях полностью отказалась от подобной системы диагностики устройства. Красное кольцо есть только на FAT-ревизиях.

Моддерское сообщество Xbox 360

С одной стороны, оно в десятки раз меньше, чем у конкурента, а с другой — одно из крупнейших в игровом комьюнити. Гаджет любят, холят и лелеют по сей день. Энтузиасты до сих пор дорабатывают игровое устройство и выпускают для него обновления. В 2025 году вышел новый глобальный вид модификации без необходимости паять и разбирать гаджет. Жизнь в сообществе кипит активнее, чем у Xbox последнего поколения.

Xbox 360 — это народная консоль для народа. Последний из могикан.

Игры, много игр, хороших игр

Платформа для геймеров. Брутальный геймпад. Мужицкий корпус. Тестостероновые игры. Последние два года регулярно запускаю старые проекты и ловлю себя на мысли: «А ведь умели делать». Тут и физика объектов, и игры без патчей, отсутствие сотен дополнений, разнообразие, отсутствие цензуры и повестки.

Вместо тысячи слов хочется включить старую песенку Анжелики Варум — «Городок» — в ней всё точно и понятно.

Xbox 360 прожил яркую и насыщенную жизнь. Он подарил массу положительных эмоций своим владельцам и оставил заметный след в истории геймеров.

