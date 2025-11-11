Сайт Конференция
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК

Steam Deck показал, что пределы производительности — миф, если разработчики знают, ради кого стараются
Последние двадцать лет игровая индустрия гналась за терафлопсами и технологиями. В лексикон геймеров плотно вошли выражения вроде «игровая затычка» и «заглушка для сокета». Если у тебя видеокарта не уровня RTX 5090 — значит, ты не геймер. Демонстрация мощности системы стала новой формой самоутверждения: бахвальство производительностью превратилось в мейнстрим. Разумный баланс и взвешенный подход стали редкостью и маргинализировались. Но Гейб Ньюэлл выпустил на рынок новое устройство, и произошли тектонические сдвиги.

Немного предыстории для контекста

В 2018 году собирал системный блок племяннику. Подход был максимально экономным, но с прицелом на перспективу. Это был период окончания первой волны майнинга, и стоимость видеокарт в магазинах улетела в далекий космос. Выбор стоял между новенькой GT 1050 из магазина и RX 480 из шахтерских подвалов. Других доступных вариантов не было. Стоит ли упоминать, что разница в производительности между ними была четырёхкратной. Ситуацию осложняло то, что ребенок жил в 300 км от меня, и в случае выхода видеокарты из строя помочь с ремонтом было бы некому.

RX 480 в 2018 году была базовым минимумом у большинства геймеров, а GT 1050 тогда даже за видеокарту не воспринималась. Мои тесты и личные ощущения от использования говорили: «Даже врагу подобное советовать не стоит, а тут ребёнку для игр».

Но время шло, и в феврале 2022 года появляется Steam Deck, где встроенная видеокарта при типичном использовании слабее древней GT 1050.

Steam Deck как стандарт игровой индустрии

Параллельно произошли два события — вторая шахтёрская лихорадка и выход портативного устройства от дядюшки Габена. Одномоментно в приоритете массово появились маломощные игровые системы. Обычным смертным стали недоступны производительные ПК в любом виде. Хочешь играть — довольствуйся малым. Само устройство от Valve стало локальным феноменом, а руководство платформы сделало акцент на поддержке гаджета всеми доступными способами.

Как по щелчку пальцев появились сотни небольших проектов по поддержке нового направления, а с ними — масса специалистов, поддерживающих устройство словом и делом.

У меня нет Steam Deck, и суета вокруг него неинтересна. Со встроенной графикой наигрался за последние десять лет и окунаться с головой в портативный гейминг не горю желанием. Но влияние этого творения на игровую индустрию видно даже консольным геймерам.

PlayStation Portal и технология Remote Player

Многие слышали об оборудовании от Sony. Кто-то вскользь, другие изучали вопрос внимательнее. Моё внимание привлекла возможность удалённого воспроизведения игр. Эта идея интересовала меня ещё в 2017 году, и наконец появилось устройство с нужной функцией.

Для удалённой игры существует официальное приложение с возможностью установки на персональный компьютер, но с ужасной функциональностью, и самопальный проект от энтузиастов chiaki-ng. Обе программы долгое время находились в состоянии кота Шрёдингера, пока не появился Steam Deck.

В 2023 году удалённое воспроизведение игр с консолей PlayStation обрело вторую жизнь. Пользователи Steam с удовольствием играют в широкий спектр проектов, а погонять в Death Stranding 2 или Ghost of Yotei считают делом обязательным.

В 2024 году взламывают PlayStation Portal, и все технологии шифрования, подключения, авторизации оптимизируются для нового устройства. Это уже не маленький проект для энтузиастов, а глобальное комьюнити.

Эмуляторы Nintendo Switch на Steam Deck

Ещё одно огромное сообщество занялось оптимизацией консольных игр на портативном устройстве от Valve. Большая N жёстко перекрыла кислород, но «запретный плод сладок». Под патронажем деятелей «паровой палубы» развиваются новые проекты.

Самый передовой — Eden — затачивается под портативки и телефоны. Оптимизируется потребление ресурсов и сценарии использования.

Сообщество энтузиастов и прогресс в игровой сфере

Для устройства на маломощном железе за последние годы появились тысячи инструкций, отдельные разделы на крупных сайтах, форки популярных программ, специализированные операционные системы, моды, патчи, оптимизации. Объём контента превысил все мыслимые рамки. Нет ни одного другого устройства, для которого одновременно появилось бы столько материалов.

Но это лишь вершина айсберга. Самое интересное — сертификация игр под Steam Deck. Игровые студии специально заморачиваются, чтобы выпустить свои проекты для данного устройства. В 2020 году было менее тысячи игр под Linux, сегодня каждый второй релиз не просто доступен на этой системе, но и оптимизирован для портативного формата.

Студии не только настраивают графику, но и создают отдельные билды. Буквально вчера вышло обновление Baldur’s Gate 3 с нативной поддержкой. Для тех, кто забыл, игра не могла нормально работать на Xbox Series S с производительностью вдвое выше. Таких примеров множество. Люди тратят деньги на оптимизацию под слабое железо.

Спасение игровой индустрии от непонятного устройства

В этом году было много шума вокруг видеокарты RTX 5060 Ti с 8 гигабайтами памяти. Я честно не понимал происходящее. На одной чаше весов — Steam Deck с чипом AMD Z1, на другой — творение Nvidia. Разница в производительности между ними около 40 (сорока!!!) раз.

Портативного устройства хватает всем, а многократно более мощное не стоит покупки, ведь скоро превратится в тыкву.

В головах у некоторых медийных личностей полный бардак. Гонясь за популярностью и просмотрами, они вносят сумятицу среди рядовых геймеров, давая противоположные посылы. Понятие оптимизации у них отсутствует как класс, а управление бегунками в настройках не предусмотрено априори.

Но есть игровое оборудование от дядюшки Габена, где издатели провели колоссальную работу и создали нечто выдающееся. Конечно, есть нюансы и оговорки, но большинство вопросов решается ещё на этапе разработки. Сегодня игровые студии создают свои проекты с учётом того, что их могут купить пользователи популярного гаджета. 

Второй шанс для бюджетных игровых ПК

Раньше считалось, что маломощными устройствами пользуются люди без денег. Теперь в головах закрепилась мысль: слабое железо — у заядлых геймеров. С релиза GTX 1050 прошло девять лет. По всем законам индустрии этой карточке место в музее. Но происходит нечто невероятное: подавляющее число современных проектов запускаются на ней и позволяют проходить игры от начала до конца с приемлемой производительностью. Магия Steam Deck выходит за рамки одного устройства и охватывает широчайший спектр техники.

