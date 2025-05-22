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О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation

Когда маркетинг решает, что ты будешь любить, жанры умирают, а шедевры теряются в потоке хайпа и пустых просмотров.
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За последнее время накопилось несколько разрозненных, ничем не связанных событий. Фразы, вырванные из контекста, и мнения без смыслового посыла. Разговоры ни о чем среди продвинутых пользователей. Маленькие глупости, пока не сложишь всё происходящее в одну большую картинку.

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Долгое время погружен в тематику консолей, и познания в этом вопросе заметно шире, чем у большинства рядовых пользователей. Но, кроме меня, есть большое число специалистов широкого профиля в смежных темах. И вот представьте, что эти «специалисты» не осведомлены о многих фишечках и нюансах игровых гаджетов. Но это не суть вопроса. Проблема состоит в том, что на ступеньку ниже находятся обычные пользователи. Глубинный народ ни слухом ни духом о подном. У консолей Xbox и PlayStation много различных новаций, о которых не знают даже продвинутые, погруженные в тему геймеры.

Провал Doom: The Dark Ages

Проходил игру на своей RTX 5090 в 4К на сложности Ultra-Nightmare и смог в полной мере оценить игру и все ее фишечки. Хотя, о чем это я — примитивный шутерочек пиу-пиу с аренками и тупыми болванчиками, работающими по скрипту. Интеллект врагов примитивнее инфузории туфельки, а разнообразие геймплея где-то около плинтуса. Для казуалов, впервые видящих электронное развлечение, пойдет, но настоящим геймерам проект покажется пресным и скучным.

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Doom: The Dark Ages — это игра из 90-х, с примитивным геймплеем из 90-х, с устаревшими механиками и устаревшим левел-дизайном. Есть люди, что в своем развитии остановились в эпохе толстеньких мониторов, и они получают кайф от примитивных пострелушек, но подавляющее число пользователей и активных геймеров хотят чего-то большего. 

Doom (1993) и Doom II (1994) были законодателями жанра. Прорывом в игровом мире. Пиком совершенства. А вместе с ним и иконой в игровом храме.

Doom 3 (2004) из веселых пострелушек превратился в хоррор, и публика не приняла темные узкие коридоры.

Doom (2016) вернулся к истокам. На рынке не было конкурентов, и публика приняла игру с неописуемым восторгом... но не сразу. Игра раскрылась на дистанции. Конкурентов у нее нет, и все, кто хотел веселых пострелушек, были вынуждены возвращаться к проекту.

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Doom Eternal (2020) — чистый провал в игровом смысле. Если игра 2016 года набрала кассу на длинной дистанции, то проект 2020 слился полностью и безоговорочно. По деньгам у него все отлично, а вот признание от целевой аудитории закончилось на следующий день после релиза.

Doom: The Dark Ages (2025) повторяет ситуацию с последними тремя релизами. У данного жанра слишком маленькое комьюнити, и на рынке много конкурентов с более продвинутыми механиками. Стоит вспомнить релизы Gears of War, Shadow Warrior 3, Trepang2, Serious Sam 3, Evil West. Особняком стоит Warhammer 40,000: Space Marine 2, но это игра по франшизе со своей огромной фанатской базой — это успех вселенной, а не жанра.

Серия Doom была успехом успехов только в прошлом веке. Сейчас это рядовой шутерок на вечерок в не самой популярной игровой нише с минимальной целевой аудиторией. Думать, что легендарный бренд будет зажигать, как в великом прошлом, — это глупость и примитивность мышления.

Маркетинговый отдел Xbox по продвижению игр

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Последние 5 лет в профильных обсуждениях регулярно слышны идеи о низком качестве работы рекламного отдела игровой корпорации. Неудачи с играми — это плохая работа по продвижению проектов в массы. Люди не знают, что выходят «первоклассные» игры и их стоит покупать без оглядки на конкурентов.

Правда жизни состоит в том, что мир вокруг нас изменился. Изменился формат передачи информации. Изменилось окружение и целевая аудитория. Появилось множество паразитирующих личностей, что продвигаются за счет шума и денег других.

Анита Саркисян

Раньше вы включали игру и наслаждались ею. Теперь информационное пространство завалено «нетакусиками» со своим особым мнением. Они не играют в игры. Они фармят просмотры. Из последнего — Intergalactic: The Heretic Prophet. Игра еще не вышла, не показали ни одного кадра игрового процесса, но у «нетакусиков» уже есть четкое представление о проекте. Как много разборов ролика вы видели? Графики, анимации, лора, отсылок? А теперь сравните с числом обзоров «лысой» девушки. «Нетакусикам» плевать на игры, они паразитируют на хайпе и просмотрах. Сегодня большие бюджеты на рекламу — это приманивание «падальщиков» без морали и заинтересованности в играх. Чем больше шуму, тем сильнее бурление в нижних слоях интернета.

Мир поменялся, а вместе с ним и продвижение игр. В 2021 году вышла Psychonauts 2. Можно подумать, что ее не продвигали и о ней не говорили. Вот только ее упоминания есть на всех профильных ресурсах.

Psychonauts 2

Существуют тысячи обзоров игры и стримов проекта на разных площадках. А теперь сравните с проектом не от Microsoft. Как много информации вы найдете о Generation Zero — небольшом проекте от достаточно крупной Avalanche Studios?

Generation Zero в 2025 году

За 5 лет симулятор охотника на роботов допилили, и теперь это шедевр на 11 из 10 на кончиках пальцев, но кроме фанатов о ней никто не знает, и узнать не от кого.

Продвижение игр теперь идет не через телевизор, журналы и билборды, а профильные ресурсы, сидящие на перекрёстном финансировании. Игры от Microsoft покажут много-много раз на главной странице магазина, в Xbox Game Pass и там, где находится целевая аудитория. Они промелькнут везде. Зацепят в десятки раз больше аудитории, чем любая другая игра.

Xbox Game Pass

Не имеет смысла показывать проект тем, кто покупать его не будет. «А вдруг пара процентов случайных геймеров...» и рекламный бюджет в «десятки миллионов долларов» не совместимы.

PR отдел PlayStation

Ситуация обстоит аналогичным образом. Как много пользователей знакомо с игрой Erica? Слышали о ее существовании? А игра от внутренней студии и вышла вместе с God of War, Days Gone, Ghost of Tsushima.Erica - эксклюзив PlayStation
Упомянуть стоит другой момент. Все отлично помнят историю про «обратную совместимость» игр с Xbox 360. Историю передавали из уст в уста все игровые инфлюенсеры. Любимая фишка в любом диалоге между поклонниками Sony и Microsoft. Как много людей знают о существовании инициативы Cross-Buy у PlayStation? Вам не нужна обратная совместимость, если у вас изначально есть игра под старую и под новую консоль.

Функция Cross-Buy на PlayStation

Новость от 2012 года, когда PS4 еще не анонсировали, но с ноября 2013 года функция распространялась и на данную консоль. Игры для новой консоли были улучшены издателем, а не передавались «как есть».

"Профессиональные" игровые блогеры из нижнего интернета

Каюсь. Иногда слушаю мнение людей, что плохо «шарят» в игровой индустрии. Все мы не без греха, и все мы ошибаемся. Речь зашла о фишках консолей Xbox. Автор, являясь поклонником и профильным спикером синего лагеря, высказывал свое восхищение инновациям Xbox. В самом восхищении нет крамолы. Из моих ушей потекла кровь, когда человек не смог отличить «фишку» платформы от «стандарта» индустрии.

На Xbox присутствует технология FPS Boost, что удваивает частоту кадров в проектах прошлого поколения. Удивительное новшество от Microsoft. Только технология присутствует и на Sony PlayStation 5. Человеку, что специализируется на контенте от самураев, стыдно такое не знать.

PS5 Game Boost

Помимо технологий от платформодержателя, существуют патчи, что улучшают игры или разблокируют некоторые особенности. Это великолепная функция, что кардинальным образом отличает PS5 от Xbox Series.

PS4 to PS5: All Games with Confirmed Free Upgrades

У Microsoft также есть похожая функция, но она работает не совсем так, как хотелось бы. Вы не можете поставить игру от Xbox One на Xbox Series, если та получила улучшающий патч. Это принципиально, когда игры устанавливаются на внешний носитель и вы планируете с него играть. У младшей коробочки мало места, и внешний веник обязателен.

Реклама, просвещение и ситуация на консольном рынке

Общую картину можно охарактеризовать как «денег нет, но вы держитесь». Doom: The Dark Ages — отлично оптимизированная игра и отлично идет на моей RTX 5090. Правда, оптимизация заключается в отсутствии сложной геометрии. В фигурке 3D-модели Элой из Horizon Forbidden West полигонов больше, чем на всем уровне в последнем Doom.

Элой из Horizon Forbidden West

Сейчас экономят везде и на всем. Платформодержатели не тратят деньги на чудесные истории и не кормят желтушных троллей, а вместе с тем обычные пользователи остаются в неведении. Десятки миллионов баксов лучше потратить на то, что будет иметь гарантированный отклик с отчетливо видным результатом, чем «возможно и если».

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Теги

rtx 5090 xbox game pass psychonauts 2 doom: the dark ages generation zero intergalactic: the heretic prophet playstation cross-buy ps5 game boost
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