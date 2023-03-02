За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

С операционной системой Linux я познакомился еще в 2003 году, когда пытался установить Red Hat Linux 6.3 с CD-диска на HDD. К сожалению, процесс установки был абсолютной непонятен, не было никакой инструкции, а только черный экран с ненастроенным xconfigurator'ом. Далее я забил на Linux, но уже через несколько лет обнаружил в библиотеке книгу AltLinux, к которой также прилагался компакт-диск с данной ОС.

Вот это было уже другое дело! Приятная на вид и понятная оболочка позволила без каких-либо заморочек установить вожделенную поделку для гиков. Но, интернета особо не было, поэтому делать в системе было нечего. AltLinux был удален с "винта".

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И, вот, наконец, когда появился нормальный проводной интернет, я попробовал Ubuntu, которую бесплатно прислали по запросу на сайте. Правда диск пришел гнутый, поэтому пришлось все равно качать и нарезать ISO-образ. И вот, наконец, я дорвался до Linux'а, и пришел в восторг от новизны и свежести после Windows, которая, честно говоря, порядком поднадоела.

реклама

Когда угар спал, вскрылись некоторые неочевидные на первый взгляд вещи, полностью уничтожившие тот светлый образ GNU/Linux, который пытаются создать приспешники Opensource. Во-первых, систему можно обрушить, даже не поняв, как это случилось. Любая маленькая команда в оболочке командной строки, которую здесь именуют терминалом, способна похоронить ОС, и она больше не загрузится. Windows в этом плане гораздо гибче, так как существует механизм отката изменений и различные опции восстановления. В Linux же останется тупо грядеть на экран с ошибкой и пытаться с помощью тонны устаревших гайдов и мануалов воскресить хотя бы доступ к консоли.

Далее, если пользователь решит не лезть, куда не надо, то столкнется с тем, что Linux по части мультимедийных возможностей просто никуда не годится. Ускорение видео в браузере отсутствует как класс. Говорят, что есть какие-то костыли, правда работают они на определенном железе и в специфически настроенной среде. И, все равно, остается лютый жесткий "тиринг", когда изображение разрывается на части при просмотре видео, да и банально при скроллинге в браузере. Подобное невозможно в Windows, и даже на древней видеокарте, на которую есть драйвера под используемую версию ОС, экран пролистывается плавно.

Пожалуй, одним из самых бесящих нюансов Linux является необходимость постоянного пользоваться терминалом. GUI мало того, что вечно тормозит, не содержит достаточных настроек. Поэтому на каждый чих приходится печатать горы символов, предварительно выяснив, что и как вообще надо вводить. Windows изначально создавалась как ОС, которой может пользоваться домохозяйка, так что вся настройка легко и непринужденно осуществляется с помощью мыши.

реклама

Касательно программного обеспечения, тут Windows просто разрывает Linux в клочья. В последнем нет нормального офиса, точнее присутствует какое-то жалкое подобие MS Office, но файлы, сохраненные им, впоследствии не могут нормально открыться в офисном пакете от "мелкомягких"; как минимум слетает форматирование документа.

Прочий софт также невероятно убог. Пресловутый редактор изображений GIMP годится разве что в качестве чуть более продвинутой замены Paint'у. Лучиком света в темном царстве ПО для GNU/Linux можно назвать разве что свободный 3D-редактор Blender, который действительно может многое, но он есть и под Windows. В части специализированных программ для расчетов, проектировки и тому подобных, они практически никогда не выпускались под Linux.

реклама

В последние годы корпорация Valve пытается оживить это болото и сделать из него хоть что-то похожее на нормальную ОС. Основной упор сделан на игры, и да, кое-что в этом плане удалось поменять в лучшую сторону. Но все равно, список проектов, которые могут запуститься в Linux без дополнительной возни и глюков ничтожно мал, если сравнить его с неисчислимым количеством игр для Windows.

Таким образом, несмотря на то, что ОС GNU/Linux существует уже не одно десятилетие, для десктопа она все еще готова. Сильная дефрагментация ПО, множество несовместимых между собой дистрибутивов, слабая поддержка разработчиками профессионального софта и игроделами, а также необходимость иметь специальность программиста для простого использования говорит о том, что Windows являлась и является лучшей операционной системой для домашнего пользователя.