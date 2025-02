Когда выйдет GTA VI? Почему игра может стоить $120? Временный консольный эксклюзив? Как выход новой GTA повлияет на продажи PS5? Какие изменения будут на рынке ПК? Тема касается миллионов геймеров. В 2025 году произойдет настоящий переворот — издатели боятся, аналитики спорят, а диванные войскапилят контент про блокбастер от Rockstar. Впереди много интересных событий.

Grand Theft Auto VI

реклама





Предисловие

Год назад была анонсирована новенькая Grand Theft Auto VI, и многие инфлюенсеры педалировали тему в своих роликах около 2 месяцев, обсасывая и смакуя все возможные и невозможные инфоповоды. Бесполезные ролики с нулевой информацией собирали миллионы просмотров. Ажиотаж был огромный, но чувства, что надвигается Армагеддон, не было. Поклонники популярной франшизы ждут продолжения, и метрики "интереса" вполне сопоставимы. Много, но ничего апокалиптического. До этой недели. Одновременно из разных источников начали поступать разрозненные сообщения от крупных корпораций. За полгода до предполагаемого релиза игры началась суета и шуршание.

Вспомнился эпизод из фильма "Звёздный десант". Оно боится. Ему страшно.

реклама









GTA VI за $120

В ноябре 2024 года по сети пробежал слух, что игра будет стоить значительно дороже, чем другие крупнобюджетные проекты. Если оглядываться на другие проекты от Rockstar Games, они отрабатывают всю уплаченную стоимость до последнего цента. На сегодняшний день не существует проектов с аналогичной проработкой мира, и ставить на Grand Theft Auto VI цену, как у Avowed или Saros, будет нелогично. Игры находятся в принципиально разных весовых категориях.

Новая базовая стоимость развяжет руки другим студиям и позволит выставлять более высокие цены, будто сейчас нет премиальных изданий с нулевым контентом, но с 5 днями раннего доступа...

реклама





Это была первая суета в сети о релизе новой игры.

Продажи Sony PlayStation 5

У любого товара есть начало жизненного пути, пик его развития с последующим угасанием. Теоретически, для PS5 такой период пришёлся на 2024 год. Все, кто хотел приобщиться к новому поколению игровых консолей, уже сделали это. Все последующие продажи — это новички или сомневающиеся, которые не знают, на чём остановить свой выбор. Подобный путь проходили все игровые устройства за последние 20 лет — будь то Xbox 360, Nintendo Switch или Sony PlayStation 2.

Но в 2025 году все эксперты в едином порыве утверждают, что этот год станет исключением. В праздничный период Sony PlayStation 5 побьёт все мыслимые и немыслимые рекорды и превзойдёт достижения прошлых лет.

реклама





Вполне объяснимое мнение, учитывая прошлый опыт с релизом Grand Theft Auto V в сентябре 2013 года. И в этом месте закрадывается та самая магия будущего релиза игры от Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI будет временным консольным эксклюзивом

Ниже на скриншоте представлен онлайн в сервисе Steam, где отчётливо видны суточные колебания онлайна в играх. Пик приходится на 18:00 по московскому времени. Весь день люди на работе или учёбе и поиграть могут только вечером. Вполне понятная закономерность, если ты не считаешь себя центром вселенной и думаешь, что мир крутится вокруг тебя. Онлайн в Steam

Правда жизни состоит в том, что в Америке в это время раннее утро, а в Китае — глубокая ночь. Подавляющее число активных пользователей ПК находятся в часовых поясах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки — не самые платёжеспособные регионы. Платформа персональных компьютеров превалирует в бедных регионах с низкой покупательской способностью. Релиз на консолях — это окучивание платёжеспособных геймеров.

GTA VI потеряет до 40% с продаж на релизе

Мне понравилась данная формулировка в новостных изданиях. У новости несколько вариаций, но в русскоязычном сегменте похожи одна на другую.

Новости GTA VI



Не берусь судить о цифрах, так как это не мой профиль. Но тут забавно другое: ссылку дают на первоисточник, где Штраус Зельник давал интервью о будущем релизе, и заголовок, как и тематика, были немножко другими. Совсем немножко.

Интервью Штраус Зельник о GTA VI

А про потери продаж там было, процитирую, дабы не вырывать слова из контекста:

Штраус Зельник о GTA VI

Он ушёл от ответа, указав, что некоторые мультиплатформенные игры... Но добавил: "У нас есть план, и мы его придерживаемся". На примере GTA V он отлично работает, и нам он нравится.

Это интервью вызвало активное бурление масс. Не перепечатка СМИ, которые не читают оригинал, а сами слова Зельника.

Штраус Зельник о GTA VI





Глава Take-Two предрекает массовый переход геймеров на консоли и феноменальный ажиотаж на игровом рынке этой осенью. И тут как началось!

Steam меняет дату крупной осенней распродажи с ноября на сентябрь. Теоретически, это хороший перенос, но раньше её подвязывали ко Дню благодарения и Чёрной пятнице — главному событию в американской торговой сети.

Steam переносит распродажу





Производитель игрового компьютерного железа вещает всем вокруг, что не надо покупать игровые консоли, и стоит подождать совсем немного. Если народ массово побежит за консолями, то игровые ПК уйдут в глубочайший кризис на длительный период.

Производители ПК боятся релиза GTA VI





Blizzard считает, что выпускать обновления для своего флагманского продукта раз в год — это тухлая затея, и сроки необходимо увеличить. Игра находится в первой четверти своего жизненного цикла и имеет слабое наполнение. Кумулятивные контентные вливания ей жизненно необходимы для удержания кор-аудитории. Но нет... Бережёного муха бережёт.

Перенос дополнения Diablo IV

Майк Ибарра считает, что осень 2025 года не стоит внимания со стороны крупных издателей. Слишком большие риски крупного провала.

Массовый перенос релизов игр с осени 2025

Аналитики и специалисты кудахтают о GTA VI больше, чем игровые блогеры и профильные ресурсы. В большинстве своём в их высказываниях нет ничего интересного, банальные фразы в духе: "Солнце утром восходит на востоке и вечером садится на западе". Меня зацепил только один обзор от аналитика, который не делал никакого анализа. Просто жизненная история с примерами и немножко научного подхода:

Мнение аналитоков о релизе GTA VI

Игровая индустрия растет. Обыватель смотрит на денежные потоки и говорит: "В этом году заработали больше, чем в прошлом — эффект виден невооруженным взглядом". У подобного подхода есть изъян. Увеличение доходности игры не означает увеличение её популярности. К примеру, я играю примерно 200 часов в год в World of Tanks и плачу ноль рублей. Мой друг Серёжа так же за год проводит 200 часов в играх, но отдает $100 на игровую подписку Xbox Game Pass. Мой друг Максим играет в Fortnite все те же 200 часов и оставляет там $50. На следующий год картина повторяется, но Серёжа потратил уже не $100, а $240. На цифрах корпорации заработали больше и индустрия растет, а по факту с геймеров начали больше доить и меньше кормить. У человека в сутках только 24 часа. Единственный ресурс, который не зависит ни от чего — это время.

Как пример, стоит упомянуть другие значимые события и их влияние на происходящее вокруг. Тут немножко пиара и приукрашивания российской действительности, но можно взять любое другое крупное событие.





Во время всех олимпийских игр отмечается закономерное снижение преступности. Люди не могут одновременно следить за событием и быть в других местах.

Аналогичная ситуация будет и с GTA VI. В проект побежит огромная масса людей. На прохождение игры уйдёт заметно больше времени, чем на аналоги. Шум вокруг игры будет подталкивать людей оставаться в ней как можно больше времени, даже если она не понравится. У огромной массы людей продолжительное время не будет возможности запустить альтернативную игру, даже если у них будут деньги.

Коллапс игровой индустрии в 2025 году

Есть люди, которые играют в FIFA или Minecraft — им не интересен релиз GTA VI, и они продолжат наслаждаться любимыми тайтлами. А есть те, кто подвержен мнению толпы — сомневающиеся геймеры, не знающие своих вкусов и предпочтений. Вокруг игр серии Grand Theft Auto огромное сообщество само по себе, но оно потянет за собой слабовольных и сомневающихся, образуя безумный поток "единомышленников".

Похожая ситуация была вокруг посредственного сериала "Игра в кальмара". Шум вокруг шума порождал новый шум.

Игра в кальмара сводит людей сума

Если "мусорный" контент приносит просмотры, на него пилят дополнительные ролики, и так это разрастается, как снежный ком. Алгоритмы автоматически продвигают подобное в тренды, и начинается раскручиваемая спираль.

Без рекламы и крупных вложений, без чемоданов и контрактов игра захватит умы и души всех социальных сетей. Про выборы президента Трампа не сделаешь ролик для детской аудитории с кривляниями и глупостями, а вот по GTA контент можно крутить бесконечно.

Что купить ребенку на новый год GTA VI или...

Я не знаю, что будет происходить осенью 2025 года, но многие издатели решили перенести релизы своих игр на альтернативный период.

Трудный год для игровой индустрии

Осень всегда считалась самым трудным временем для релизов из-за огромной конкуренции. Смотря в будущее, я вижу, что там будет одна единственная игра, которая захватит ВЕСЬ рынок, ВСЕ информационное пространство, ВСЕ социальные сети. Из-за страха перед блокбастером, ВСЕ крупные проекты сдадут поле брани без боя.

На 2025 год анонсировано около 700 крупных проектов для разных платформ.

График релизов игр на осень 2025





В четвертом квартале согласились выйти только две инди игры. Это беспрецедентная ситуация. В истории видеоигр подобного еще никогда не происходило.

Xbox Game Pass и Фил Спенсер в 2025 году

Почти год назад сделал предположение, что оптимальным релизом новой игровой консоли Xbox будет осень 2025 года. Игра GTA 6 станет отличным систем-селлером на старте. Даже отсутствие крупных релизов никак не повлияет на рекордные продажи в сезоне 25/26.

На этот год запланирован релиз нескольких проектов, в том числе достаточно крупных: Fable, The Outer Worlds 2, Clockwork Revolution, Gears of War: E-Day. Но самым занимательным стоит называть Call of Duty в игровой подписке. Анонс серии всегда делали в феврале, а первые подробности — в мае. Игра двадцать один раз выходила с неизменным графиком каждую осень в середине октября. Главная серия и царская особа в этот период.

В 2023 году серия Call of Duty перешла в руки нового владельца и провалилась в продажах. В 2024 году объективный контроль показывает неудовлетворительные цифры. Показатель удержания аудитории на длительной дистанции у Call of Duty: Black Ops 6 значительно уступает аналогичным у провальной Call of Duty: Modern Warfare 3. Это будет третий фатальный провал легендарной серии подряд.

Игровая статистика Call of Duty



Послесловие

Трудные времена требуют сложных решений. Интересно, что будет, если японские шарлотаны заключат сделку с Rockstar Games и выпустят бандл PS5 с новенькой GTA VI. Предложат отдавать 95% всей выручки за игру и попросят сдвинуть релиз игры на других платформах на ближайшие пару лет?

Договорняк Sony и GTA VI

Что будет с игровой платформой персональных компьютеров, когда подавляющая часть геймеров решит уйти в консльный мир?