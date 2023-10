Что может быть проще? Консольный рынок не отличается большим разнообразием предложений. Но даже тут у людей возникают трудности с выбором той или иной платформы. Самое худшее в вопросе выбора — это фанаты, несущие околесицу, и блогеры без финансовых ограничений.

Предисловие

реклама





Во все времена консоли являлись устройствами для бюджетного игромана. Минимум финансовых вложений и максимум отдачи. В постсоветском пространстве почему-то считается, что приставки — это элитный гейминг. Но это не так. А с приходом бесплатных сессионок понятие "бюджетный" выходит на новый уровень. Подавляющее число "консольщиков" берут устройство для 1-2 игр и годами наслаждаются только ими. Эта тенденция прослеживается и на персональных компьютерах, но торренты вносят некоторое разнообразие.

В 2023 году на рынке доступны шесть актуальных консолей. Xbox Series X и Sony PlayStation 5 отсеял сразу — входной билет в $500 и дополнительные траты на пару игр не все могут осилить. PlayStation 4 Pro имеет подводные камни с охлаждением и не подойдет для знакомства с игровыми приставками. Остаются: "Слимка", "SS" и "Ван X". У каждой есть свои плюсы и минусы. Компромисс, что рождается малым бюджетом.

Отдельной строкой Xbox One S, Xbox all digital, Xbox One FAT, PS4 FAT — НЕТ. Вообще нет. Исключение Xbox One FAT c Kinect и играми для камеры. О разных версиях писал тут:

реклама





Справочник по Xbox one - модели и их отличия

Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия

Xbox One X

Самая лучшая картинка. 6 терафлопс — это уровень GeForce GTX 980 или GTX 1660 Super. C 2016 года большинство игр получали улучшения для этой консоли. Помимо увеличенного разрешения, улучшалось освещение, тени, текстуры, дальность прорисовки. Игры начали получать несколько режимов воспроизведения (картинка или производительность). Огромный плюс, о котором редко говорят — появилось TAA сглаживание. В разрешении 1080р раскрывается весь потенциал консоли.

Xbox Series S

Microsoft ввалила сумасшедшие деньги в продвижение именно этой консоли. По всплывшим отчетам, на август 2022 года 75% продаж приходились на младшую SS. Во время пандемии и криптобума SS была единственной приставкой на рынке.

реклама





Смесь бульдога с носорогом. Феерично проигрывает старой Xbox One X в картинке. Быстрый SSD никак не помогает в сессионках (старт игры идет с самого последнего подключившегося). 4 терафлопса — это уровень GeForce GTX 1650 Super. 10 ГБ медленной памяти убивают всю прелесть от нового поколения. Игры, вышедшие до 2020 года, имеют отвратительно мыльную картинку.

Sony PlayStation 4 Slim

Старушка из далекого 2013 года. Производительность в 1,84 терафлопса — это GT 1630. Консоль морально устарела на старте продаж в 2013 году. Картинка для дня сегодняшнего выглядит гнусненько.

Но есть исключения. Игры, вышедшие с 2013 по 2020 год, в большинстве случаев работают лучше, чем на SS. Большинство игр, вышедших с 2013 по 2016 год, работают лучше, чем на ван X (и даже Series X). Microsoft положила большой болт на оптимизацию старых проектов.

Подписки

Категория для фанатствующих граждан. Xbox Game Pass Ultimate на 1 год стоит $204 с библиотекой 450 игр. PS Plus Extra на 1 год стоит $135 с библиотекой 620 игр. Во что лучше играть — зависит от вашего внутреннего мира.

реклама





Redfall на старте или Horizon Forbidden West через год? Для меня, что одно мусор, что другое неприемлемо. Вы можете обходными путями и серыми схемами оформить подписку. Просто помните, что точно также можно покупать игры. Подписка закончится, а игры останутся.

Развеиваем миф о дешевизне Xbox Series S





Сравнение картинки в играх

Во многих обзорах часто встречаю всевозможные сравнения графики. В одной игре она лучше, в другой хуже. Правда жизни такова, что через неделю использования консоли глаза привыкают к "мылу" и уже не видишь разницы. Тут стоит сделать оговорку — это если вам не с чем сравнивать и вы играете только на одном единственном устройстве. В FIFA или NBA разница в изображении будет минимальна.

Но не все так однозначно. Есть ряд ТОП ААА игр из начального периода восьмого поколения консолей, что на базовой Xbox шли в 720р и 30 кадрах. Их не много, но они перекочевали в неизменном виде на новые консоли. Настоящая боль. Это актуально, поскольку к бюджетным консолям покупают старые игры при больших скидках.

Xbox Play Anywhere

Вы не слышали об этом, но оно существует. Инициатива Microsoft 8-летней давности. Игры от внутренних студий имеют обязательный аттрибут: "Выходим везде". Одна покупка для всех устройств. Взяв подписку Xbox Game PASS для ПК, все игры внутренних студий вы получите на консоли автоматом. И наоборот.

Ключи для игр Windows store часто "сливают" за копейки или раздают даром. Раньше библиотека была мизерной, но за восемь лет разрослась до 300 тайтлов. Если у вас есть персональный компьютер с официальной Windows 10/11, то этот аргумент может сильно повлиять на выбор консоли. Когда вы купили игру для консоли, а потом решите от нее избавиться, библиотека частично останется с вами.

Аргументы в пользу покупки

Xbox One X — картинка. Если вы играете на компьютерном мониторе без "улучшайзеров", присутствующих в современных телевизорах — самый веский аргумент. Во всех играх изображение в мультиплатформе будет лучше на этой консоли. Значительно лучше. Консоль создавалась как "элитная" и качество ее изготовления на самом высоком уровне. Стоит покупать для одиночной мультиплатформы.

Xbox Series S — спортивные симуляторы и сессионки. Некоторые утверждают, мол, новые игры не будут выходить на старых консолях и только ради них стоит взять консоль нового поколения. Яркий аргумент, но в нем есть три больших НО:

Средний держатель консоли покупает от 20 до 30 игр за 7 лет эксплуатации. На фоне УЖЕ существующей библиотеки — это капля в море и "новинки" уходят на третий план.

На PlayStation 4 эксклюзивная библиотека сегодня больше, чем все интересные новинки вместе взятые на Xbox в ближайшие 3 года.

Diablo IV, Fortnite, Apex Legends, Mortal Kombat 11 и прочие не имеют срока давности.

Идеальная консоль для Free-to-play игр.

PlayStation 4 Slim — комплект. При всех недостатках и моральном устаревании, у "Слимки" самый лучший комплект при продаже. Последние бандлы консоли комплектовались 3 дисками. Практически все присутствующие на рынке консоли идут с набором игр. При жесточайшей экономии — огромное подспорье. Какой смысл в навороченной консоли, если к ней нет игр. Консоль взломана. Стоит уточнить, что сегодня существует пласт игр с защитой Denuvo и на PS4 они работают отлично.

PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России

Универсальный вариант. Подойдет тем, кто не знает, чего хотите от консоли.

Послесловие

Если есть финансовые возможности — купите PlayStation 5. Если со свободными средствами есть вопросы — определитесь, для чего вам игровая консоль. Подавляющее число людей играет в бесплатные проекты или сессионки — Xbox Series S будет отличным вариантом. Некоторые хотят насладиться топовыми ААА проектами с красивой картинкой, и им подойдет Xbox One X.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для неопределившихся и без видения своего будущего стоит обратить внимание на Sony PlayStation 4 Slim — она обойдется дешевле и вариантов использования значительно больше, чем у альтернатив.