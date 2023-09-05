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Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году

Продал свою Xbox Series X и на полученные деньги купил игровую станцию 4 с кучей игр. Постеснялся вставить красивый кликбейтный заголовок. Ящик от Microsoft действительно продал, но вместо него взял две консоли и рассказываю, почему.
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PlayStation 4 вышла 10 лет назад и до сих пор радует поклонников отличной библиотекой игр. В июле 2023 года купил консоль с хорошим комплектом. Подключил к телику и рассказываю на пальцах: что такое  PlayStation 4 Slim в 2023 году и какие перспективы ее ждут в ближайшие годы.

Предисловие

  • Кто понял жизнь тот больше не спешит, 
  • Смакует каждый миг и наблюдает, 
  • Как спит ребёнок, молится старик, 
  • Как дождь идёт и как снежинки тают.

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С окончанием учебного года мои малые были предоставлены сами себе. Бассейн закрыли, друзья разъехались, кружки и секции пропали до сентября. Тик-ток и ролики на видеохостингах - полнейшее разжижение мозгов. Сунул им геймпад в руки и отправил покорять миры Minecraft и Genshin Impact.

Но на одной консоли играть неудобно, да и вкусы у каждого свои. Помимо прочего, покупать "дубликаты" игр на разные консоли желания не было. Подключил один аккаунт на две разные PlayStation. Пара манипуляций в настройках и дети наслаждаются большой библиотекой одновременно.

PlayStation 4 Slim

Стоит упомянуть, что консоль родом из 2013 года. На момент появления была УЖЕ морально устаревшим устройством. Производительность в 1,84 терафлопс - это уровень Radeon 7850 (R7260X) или GeForce GTX 660.  Средний уровень обычной игровой системы того времени. Ничего выдающегося и множество компромиссов. На таком железе игры выходят уже 10 лет. Никаких графических излишеств. Чистый геймплей на минимальных настройках.

Для чего покупают игровые консоли

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Некоторые пользователи интернета рисуют из "консольщиков" элитную прослойку общества. Избранных с кучей денег в кармане. На самом деле игровые приставки - это бюджетные устройства для широкого круга пользователей. Минимум вложений для получения максимума положительных впечатлений. Дешево и сердито. В ноябре 2013 года за эквивалент в $400 можно было собрать примерно такую систему: 

Сама скромность для того времени. В старых обзорах минимальной планкой ставили стоимость игровых консолей текущего поколения - это всегда самый дешевый вариант. Самый низ бюджетного гейминга. За минимум денег вы получали устройство для воспроизведения ВСЕХ актуальных тайтлов на ближайшие 5-10 лет. Из бюджетного позиционирования устройства вытекает другая особенность консолей - целевая аудитория с низкой платежеспособностью. 1-2 игры в год - это максимум, что может позволить себе типичный геймер. Пара-тройка игр - это максимум большинства пользователей за весь период эксплуатации...

Библиотека игр и скидки

С 2013 года ничего не изменилось. Пользователи PlayStation 4 - это люди с желанием максимально сэкономить. Для них не существует игр за full price. Эти пользователи не бегут за Starfield и не делают предзаказы за $100. А вот за чем они бегут - это бесплатные Fortnite, Genshin Impact или Warzone. Для некоторых такой расклад может показаться смешным, пока не открываешь статистику Steam с самыми популярными играми, где в первой десятке только две являются платными.

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Как бы блогеры не кричали, как бы расписные павлины не хвастались, но основная масса пользователей не готова платить за игры и экономит на всем и вся. Никакая другая игровая консоль при таком раскладе не раскрывается так ярко, как Sony PlayStation 4 Slim.

Free-to-play

Слабенькая консоль уже десять лет радует отличным онлайном в самых популярных проектах. Приемлемая производительность сочетается с отсутствием читеров. Хорошая библиотека на любой вкус. Помните о существовании PlayStation 5 и Xbox Series? Если у вас нет денег, то у вас не получится поиграть в новинки на 4K телевизоре. А трехкратная переплата не даст никаких преимуществ перед другими игроками.

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Diablo IV и поддержка

Знаковая игра для консольных игроков. Проект с длительным периодом поддержки. У этого термина есть одна особенность - игру на PlayStation 4 будут поддерживать минимум 5 лет. То есть, поддержка консоли 2013 года продлится минимум до 2028 года. Новинок от внутренних студий Sony на ней выходить больше не будет, но самые популярные проекты, вроде FIFA или Minecraft, еще долгие годы будут наполняться контентом.

Старые библиотеки

Сейчас на барахолках уйма интересных предложений с хорошими комплектами. Из-за выхода девятого поколения многие избавляются от старых консолей по бросовым ценам. Помимо вкусной цены в комплекте отдают много интересного обвеса.

Неоднократно встречал предложения с аккаунтами на 20-50 платных игр. Люди либо сами себе когда-то собрали библиотеку, либо взяли аккаунты с рук. Итог один - отличные предложения за "коробку конфет". Bloodborne вышла в 2015 году. Никому не нужное старье. Или The Order: 1886 - забытый шедевр, который на дисках трудно найти. На Sony PlayStation 4 за 10 лет вышло около 30 игр "обязательных" к прохождению. От банальных Shadow of the Colossus и The Last Guardian до редких Sakura Wars и Odin Sphere Leifthrasir. Старье для одних - сокровища для других.

Динамика цен

Sony бьет все мыслимые и немыслимые рекорды по продажам новых консолей. Уже полгода идет слив предыдущего поколения по бросовым ценамЗа эквивалент в $200 можно урвать "Не бита, не крашена" с двумя геймпадами и парой дисков.

Ценность данного вложения стоит рассматривать в разрезе ваших предпочтений. Если вы экономный пользователь и не привыкли разбрасываться деньгами или есть желание "попробовать" без серьезных затрат - отличный вариант. За 3 последних года эксклюзивно на PS5 вышло около 40 игр. Подавляющее число новинок все еще посещают обе платформы:

  • STAR WARS Jedi: Survivor;
  • Hogwarts Legacy;
  • Resident Evil 4;
  • Atomic Heart;
  • Dead Island 2;
  • Armored Core VI;
  • Assassin’s Creed Mirage;
  • Elden Ring;
  • God of War: Ragnarök;
  • Street Fighter 6.


О том, какие консоли Sony PlayStation 4 существуют и чем они отличаются, можно узнать по ссылке:

Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия 

Послесловие

Экономика должна быть экономной. Играю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в GOTY издания со всеми патчами и дополнениями. Не воспринимаю игры на старте. Предпочитаю играть в полноценные проекты, а не быть бета-тестером за свои деньги. Из-за такой особенности наслаждаюсь проектами с опозданием на 1-2 года от всеобщего хайпа. Советую и вам научится играть и получать удовольствие от игр, а не суеты вокруг них. Хоть сам и играю на Sony PlayStation 4 Pro, но внимание предлагаю обратить именно на младшую модель.



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