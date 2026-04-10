Alex040
Смартфон Samsung Galaxy A57 оказался автономнее A56 при прежней батарее
При этом новинка тоньше, имеет чуть более яркий экран и процессор с увеличенным быстродействием

Портал GSMArena опубликовал обзор новой наиболее продвинутой модели серии Galaxy A – A57. Смартфон был анонсирован Samsung в конце марта, а на этой неделе поступает в продажу.

На первый взгляд разница между Galaxy A57 и прошлогодней моделью A56 невелика. Большинство характеристик экрана и камер совпадают практически один в один. Однако отличия всё-таки есть. Если верить тестам GSMArena, самое важное из них заключается в значительно повышенной автономности.

Galaxy A57. Фото: GSMArena

Ёмкость батареи не изменилась и составляет прежние 5000 мАч. Однако в комплексных тестах A57 отработал заметно дольше предшественника – 13 часов 59 минут вместо 12 часов 8 минут у модели A56.

Если смотреть на подтесты, то особенно сильно автономность выросла в играх и просмотре видео, а вот в режиме звонков новинка, наоборот, заметно уступает предшественнику.

Результаты тестов автономности

Любопытно, что к схожим выводам ранее пришла и лаборатория Евросоюза. По их мнению, Galaxy A57 заметно автономнее, несмотря на прежнюю батарею. В частности, в тестах ЕС новинка отработала 52 часа против 44 часов у Galaxy A56.

Судя по всему, Samsung достигает повышения автономности благодаря программной оптимизации или более энергоэффективным аппаратным компонентам. Аналогичный прирост времени работы от батареи при прежнем числе мАч также замечен во флагманах Galaxy S26, включая модель Ultra.

Что касается иных тестов, то они для нового смартфона тоже положительны, хотя разница уже не столь существенна. Например, честная полноэкранная яркость выросла с 1213 (A56) до 1259 нит. Причём в приложении «Галерея» новый A57 и вовсе может выдать 1309 нит.

Производительность в тесте AnTuTu 10 благодаря новому процессору Exynos 1680 выросла с ~900 тысяч до 1 миллиона баллов. В 3DMark Wild Life Extreme разница выше: 1742 балла вместо 1332 у A56.

Galaxy A57. Фото: GSMArena

Камеры авторы в целом похвалили. На аппаратном уровне они остались прежними, однако качество выросло. Порой главная камера смартфона делает более качественные фото и видео, чем значительно более дорогой Galaxy S26. Однако у S26 есть камера-телевик, а у A57 вместо него используется макро-объектив, который журналисты называют бесполезным.

В заключение главными минусами устройства называются излишне высокая цена на старте, не самая быстрая зарядка, отсутствие беспроводной зарядки и отсутствие некоторых функций ИИ, которые есть в S26.

Среди плюсов, помимо уже названной автономности и высокого качества камер, упоминается улучшенный экран, уменьшенные рамки вокруг дисплея, снижение веса со 198 до 179 грамм и толщина 6,9 мм вместо прежних 7,4 мм. Также отмечается усиленная с IP67 до IP68 защита от воды. Иные отличия гаджета от предшественника включают в себя поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0.

#samsung #galaxy a56 #galaxy a57
Источник: gsmarena.com
