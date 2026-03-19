Авторы назвали устройство «на удивление хорошим за свою цену», но без обширного перечня недостатков не обошлось

Издание Notebookcheck опубликовало обзор недавно представленного ноутбука MacBook Neo. Напомним, новинка оказалась весьма нетипичной для Apple, так как её стоимость начинается с 600 долларов, тогда как младшие версии MacBook Air компания обычно оценивала в 1000 долларов.

MacBook Neo. Фото: Tom's Guide

Как и многие другие издания, включая WIRED и The Verge, авторы Notebookcheck провели серию тестов и в итоге оценили новый ноутбук Apple весьма положительно. К основным плюсам новинки они отнесли:

Высококачественный и прочный алюминиевый корпус, напоминающий более дорогие ноутбуки компании

Практически бесшумную работу

Яркий IPS-экран с точной цветопередачей и охватом sRGB

Хороший уровень производительности

Качественные клавиатуру и трекпад

Высокое качество звука

Длительное время автономной работы при стандартной яркости экрана

Отсутствие вредного для глаз ШИМ

Высокую ремонтопригодность, что обычно нехарактерно для Apple

Отметим, что похожие достоинства, включая производительность и автономность, упоминают в своих обзорах и другие издания.

MacBook Neo (слева) и MacBook Air (M1). Фото: Notebookcheck

Напомним, по сравнению с MacBook Air модель Neo получила уменьшенную с 53,8 Вт·ч до 36,5 Вт·ч батарею. В качестве процессора здесь используется не чип серии M, а SoC A18 Pro из iPhone 16 Pro и Pro Max. Однако журналисты называют A18 Pro «удивительно мощным» для своего класса и вполне пригодным для повседневных задач.

Энергоэффективный процессор A18 Pro отчасти компенсирует ноутбуку уменьшенную ёмкость батареи. В тесте Notebookcheck на активный веб-сёрфинг MacBook Neo проработал 13 часов. Существенно более дорогой MacBook Air с чипом M4 в этом же тесте выдержал чуть больше 16 часов.

Что касается минусов MacBook Neo, то авторы особо выделили следующие пункты:

Отсутствие подсветки клавиатуры

Только 8 ГБ оперативной памяти без возможности апгрейда

Всего два разъёма USB-C, один из которых медленный

Сканер отпечатков Touch ID доступен только в версии ноутбука с 512 ГБ памяти

Заметное сокращение времени работы от батареи при повышенной яркости

Низкую скорость зарядки

Сильно бликующий экран

Отметим, что это лишь основные недостатки. По сравнению с другими ноутбуками Apple MacBook Neo лишён автоматической подстройки дисплея True Tone, распознавания силы нажатия в трекпаде, а также получил меньше динамиков и микрофонов. Кроме того, у него хуже фронтальная камера, нет поддержки Wi‑Fi 7 и магнитной зарядки MagSafe, а штатный кабель для зарядки оказался короче на 50 сантиметров.