Издание Notebookcheck опубликовало обзор недавно представленного ноутбука MacBook Neo. Напомним, новинка оказалась весьма нетипичной для Apple, так как её стоимость начинается с 600 долларов, тогда как младшие версии MacBook Air компания обычно оценивала в 1000 долларов.
MacBook Neo. Фото: Tom's Guide
Как и многие другие издания, включая WIRED и The Verge, авторы Notebookcheck провели серию тестов и в итоге оценили новый ноутбук Apple весьма положительно. К основным плюсам новинки они отнесли:
- Высококачественный и прочный алюминиевый корпус, напоминающий более дорогие ноутбуки компании
- Практически бесшумную работу
- Яркий IPS-экран с точной цветопередачей и охватом sRGB
- Хороший уровень производительности
- Качественные клавиатуру и трекпад
- Высокое качество звука
- Длительное время автономной работы при стандартной яркости экрана
- Отсутствие вредного для глаз ШИМ
- Высокую ремонтопригодность, что обычно нехарактерно для Apple
Отметим, что похожие достоинства, включая производительность и автономность, упоминают в своих обзорах и другие издания.
MacBook Neo (слева) и MacBook Air (M1). Фото: Notebookcheck
Напомним, по сравнению с MacBook Air модель Neo получила уменьшенную с 53,8 Вт·ч до 36,5 Вт·ч батарею. В качестве процессора здесь используется не чип серии M, а SoC A18 Pro из iPhone 16 Pro и Pro Max. Однако журналисты называют A18 Pro «удивительно мощным» для своего класса и вполне пригодным для повседневных задач.
Энергоэффективный процессор A18 Pro отчасти компенсирует ноутбуку уменьшенную ёмкость батареи. В тесте Notebookcheck на активный веб-сёрфинг MacBook Neo проработал 13 часов. Существенно более дорогой MacBook Air с чипом M4 в этом же тесте выдержал чуть больше 16 часов.
Что касается минусов MacBook Neo, то авторы особо выделили следующие пункты:
- Отсутствие подсветки клавиатуры
- Только 8 ГБ оперативной памяти без возможности апгрейда
- Всего два разъёма USB-C, один из которых медленный
- Сканер отпечатков Touch ID доступен только в версии ноутбука с 512 ГБ памяти
- Заметное сокращение времени работы от батареи при повышенной яркости
- Низкую скорость зарядки
- Сильно бликующий экран
Отметим, что это лишь основные недостатки. По сравнению с другими ноутбуками Apple MacBook Neo лишён автоматической подстройки дисплея True Tone, распознавания силы нажатия в трекпаде, а также получил меньше динамиков и микрофонов. Кроме того, у него хуже фронтальная камера, нет поддержки Wi‑Fi 7 и магнитной зарядки MagSafe, а штатный кабель для зарядки оказался короче на 50 сантиметров.