Huawei официально анонсировала дату выхода своих новых смартфонов серии Pura 90 в Китае, а также представила их внешний вид, доступные цветовые решения и варианты конфигурации памяти. В серию войдут модели Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.

Huawei Pura 90 Pro Max. Источник изображения: Huawei

Старт продаж Huawei Pura 90 в Китае намечен на 20 апреля. Желающие приобрести новинки уже могут оформить предзаказ через официальный интернет-магазин Huawei.

Несмотря на то, что полные технические спецификации устройств пока не раскрыты, компания уже поделилась информацией о дизайне, цветовых опциях и вариантах памяти для обеих моделей.

Модели телефонов сохраняют узнаваемый дизайн серии Pura 80, с акцентом на фирменный треугольный модуль основной камеры. Pura 90 Pro Max поступит в продажу в следующих цветовых вариантах: Обсидиан Черный, Рассветное Золото, Фиолетовый закат и Изумрудное озеро.

За исключением черного и золотого вариантов, которые выполнены в однотонном стиле, остальные цвета будут иметь градиентную отделку. Pro Max будет доступен с комбинациями памяти 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Версия устройства Pura 90 Pro будет доступна в цветах: «черная шелковица», «белый кокос», «апельсиновая газировка» и «розовая гуава». Модели телефона в черном и белом цвете будут выполнены в матовом стиле, в то время как другие оттенки будут иметь градиентное покрытие.

Huawei Pura 90 Pro. Источник изображения: Huawei

Конфигурации оперативной и встроенной памяти для Pura 90 Pro будут идентичны версии Pro Max. Ожидается, что Huawei предоставит более полные сведения о серии Pura 90 Pro в ближайшее время.