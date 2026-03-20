Обновление способно серьёзно повлиять на тактику участников игры

Valve вносит существенные коррективы в Counter-Strike 2, представив новую систему перезарядки, призванную повысить реализм и добавить тактической глубины в игре. На протяжении многих лет в CS2, как и в большинстве шутеров, при перезарядке магазина остававшиеся в нем патроны автоматически переносились в новый магазин. Однако с этим обновлением Valve меняет правила игры: теперь эти неиспользованные патроны будут утеряны.

Источник изображения: Notebookcheck

Ранее, если игроку оставалось 25 патронов в магазине АК-47 после пяти выстрелов, эти 25 патронов возвращались в его общий запас при перезарядке. Следующий магазин, по сути, просто пополнял текущую обойму. Однако теперь, с новой механикой, эти 25 патронов будут безвозвратно потеряны, а игрок получит полный новый магазин на 30 патронов. Это, безусловно, делает процесс более приближенным к реальности, где неиспользованные патроны из отслужившего магазина не возвращаются.

Источник изображения: RBC

Это изменение может кардинально повлиять на стратегию игроков. Привычка мгновенно перезаряжаться даже после одного выстрела, теперь потребует переосмысления, продиктованное страхом потерять патроны. Игрокам придется более вдумчиво подходить к моментам перезарядки, учитывая истощение общего боезапаса. Это добавит новый уровень планирования как в процессе игры, так и при покупке боеприпасов.