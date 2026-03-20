Valve вносит существенные коррективы в Counter-Strike 2, представив новую систему перезарядки, призванную повысить реализм и добавить тактической глубины в игре. На протяжении многих лет в CS2, как и в большинстве шутеров, при перезарядке магазина остававшиеся в нем патроны автоматически переносились в новый магазин. Однако с этим обновлением Valve меняет правила игры: теперь эти неиспользованные патроны будут утеряны.
Ранее, если игроку оставалось 25 патронов в магазине АК-47 после пяти выстрелов, эти 25 патронов возвращались в его общий запас при перезарядке. Следующий магазин, по сути, просто пополнял текущую обойму. Однако теперь, с новой механикой, эти 25 патронов будут безвозвратно потеряны, а игрок получит полный новый магазин на 30 патронов. Это, безусловно, делает процесс более приближенным к реальности, где неиспользованные патроны из отслужившего магазина не возвращаются.
Это изменение может кардинально повлиять на стратегию игроков. Привычка мгновенно перезаряжаться даже после одного выстрела, теперь потребует переосмысления, продиктованное страхом потерять патроны. Игрокам придется более вдумчиво подходить к моментам перезарядки, учитывая истощение общего боезапаса. Это добавит новый уровень планирования как в процессе игры, так и при покупке боеприпасов.